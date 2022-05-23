內需重創 升息罩頂 台經濟保4難

全球進入升息循環，加上台灣疫情嚴峻，學者普遍認為，今年台灣經濟成長率「保4」很難。示意圖。(本報資料照片)

政府評估台灣疫情 位處高峰的時間可能較之前估計的更長，工商團體指出，內需產業受創嚴重，政府應該盡快跟產業界坐下來討論如何度過寒冬，撐到疫情高峰結束。

商總理事長許舒博說，去年台灣防疫是「海外封、國內鬆」，除了禁止餐飲內用的三級警戒期間，內需消費仍正常，今年卻「海外封、國內也封」，雖沒明確禁令，但民眾恐慌心態，仍然營造出「類三級」情況，消費市場瞬間下降。

「現在同時間可能有數十萬人被匡列，旅遊住宿、餐飲零售，都產生了消費行為停滯的連鎖反應，傷害比去年更嚴重。」許舒博呼籲，政府趕快出面，跟產業界坐下來談一談，不管高峰是在一個月或兩個月過後，都要提出一些作為。

他表示，這些作為不一定要花錢，例如可以展延紓困 措施，繳費期限到6月所得稅、營業稅等可以分期付款，政府單位可以適時調降租金 等，都有助業者度過寒冬。

此外，通膨壓力未解、全球進入升息循環，加上台灣疫情嚴峻，對台灣經濟可說是內外夾攻，學者普遍認為，今年全球終端需求已出現下滑，將衝擊台灣出口動能，預計下半年挑戰嚴峻，又因疫情讓情況雪上加霜，今年台灣經濟成長率「保4」的目標恐是高難度。

中央大學經濟系教授吳大任說，「台灣發生停滯性通膨可能性滿高的」，主要在於疫情影響下，內需的餐飲、旅遊等產業受影響很深，加上通膨影響持續，每個家庭支出都有增加。

中經院副院長王健全說，疫情嚴重影響內需，且投資與內需為今年經濟成長火車頭，若疫情無法趨緩，今年內需恐拉不起來，原預計今年內需將有5%以上成長，勢必要下修，加上今年5月後出口力道將下滑，全年經濟成長率「保4」是高難度。建議政府針對服務業等內需產業適時祭出紓困措施。