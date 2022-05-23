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疫情高峰期恐拉長至7月 觀光餐飲慘「再不救全軍覆沒」

台灣新聞組╱綜合23日電
台灣疫情位處高原期持續不墜，嚴重打擊旅宿、餐飲等內需產業，業者希望政府加速補助和紓困。(記者葉信菉／攝影)
台灣疫情位處高原期持續不墜，嚴重打擊旅宿、餐飲等內需產業，業者希望政府加速補助和紓困。(記者葉信菉／攝影)

政府預估台灣此波疫情高峰可能延長到7月，疫情不再創高讓醫護人員暫時鬆口氣，但疫情高原期拉長，卻讓餐廳、零售、觀光等內需型產業響起了比去年更嚴峻的警鐘。

中華民國旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁昨天表示：「旅行社死掉的都變成乾了」，台灣觀光產業再不救可能全軍覆沒；不少旅宿觀光業者疾呼政府比照去年對觀旅產業補助和紓困。他說，政府目前針對特色旅遊、每團補助2萬元(台幣，下同，約665美元)，但在3劑令及疫情影響下，根本沒辦法出團，補助看得到卻吃不到。

「阿里山現在一輛遊覽車都看不到」，嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，本周末嘉義縣民宿、飯店平均住房率不到一成，更有不少掛蛋，建議中央比照去年三級警戒期間，補助員工五成薪資，或讓員工免費受職訓，讓業者度過難關。

新竹縣觀光協會理事長魏怡甄表示，消費者自發性取消旅遊行程，許多旅宿業者訂房率慘兮兮，「以度假村來說，這12個星期幾乎都取消」，最怕疫情持續到暑假，7、8月是旅遊旺季，如果疫情還在高原期徘徊，「生意真的很難做」。

桃園市旅館公會理事長邱照進表示，今年業績比去年5至9月的三級警戒還差，預計7月仍不樂觀，希望政府比照去年對觀旅產業補助和紓困。中華民國溫泉觀光協會、南投縣旅館公會理事長李吉田表示，3至5月出遊旺季，現在幾乎快退光，更糟糕的是還得面臨營業所得稅等各項稅負，去年紓困貸款補助政策也將到期，龐大支出壓得業者喘不過氣。

台中市放無薪假人數本月再創今年新高，共有314家企業、1970人放無薪假，其中以服務業最多。

此外，19個縣市、新北市及桃園等已宣布本周高中職以下採線上教學，且可能視疫情延長，團膳業損失慘重，4、5月停課營養午餐食材耗損費就累積1億元，若本周幾乎全台實體停課5天，營業損失估4.5億元。全國餐盒同業公會理事長陳明信呼籲經濟部比照去年給予紓困補助，教育部也應檢討修訂「學校午餐契約範本」，針對疫情停餐訂定補助機制。

疫情高峰期拉長 加深經濟衝擊
疫情高峰期拉長 加深經濟衝擊

疫情 觀光 紓困

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