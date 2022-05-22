醫師估6月底疫情探底 最擔心一族群死亡率

新冠疫情升溫，快篩陽性者等待PCR採檢的人龍，下雨天仍出現在醫院急診室外。（記者潘俊宏／攝影）

本土個案昨新增8萬4587例，精神科醫師沈政男推估，全台疫情 高峰本月底前會到來，單日新增確診數目為16萬人，但6月底前疫情曲線會探底；而目前最令人擔心的是「死亡率」，呼籲「台灣一定要守住高高齡族群！」

沈政男認為，基隆與新北已達疫情高峰，其染疫總數都已超過人口的一成。基隆最早，新北次之。台北與桃園的疫情高峰會慢一點，中南部則持續上升，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨也預測，北部正在緩降，而中南部正在緩升。

事實上，北北基桃昨新增占率降到了五成四，最高是八成。而以新北的Rt值與新增曲線為模型來推估台灣疫情高峰，全台高峰將在月底前會到來，而單日新增確診數目為16萬人，目前令沈政男擔心的是「死亡率」。

沈政男表示，這幾天看起來每天都有4、50例，這樣的比例跟南韓 當初在新增9萬左右是差不多。若能維持這樣的比例，最終也會低於南韓，因為南韓後來在高高齡族群有些失守，因此呼籲「台灣一定要守住高高齡族群！」

此外，現在全台累積確診120萬例，等於緩解數目的四分之一，而以現在每日新增將近10萬來看，就是6月底前疫情曲線會探底。

但沈強調，探底不是清零，以新加坡 為例，現在仍是每日新增數千，屆時台灣也是如此，偶爾也會破萬，「但，那就是緩解了」。這是因為疫苗保護力會逐漸降低，給了病毒擴散空間，再加上放鬆防疫手段，也會讓Rt值回升。