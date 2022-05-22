新聞眼／防疫政策百變 人民只能焦慮

政府防疫政策進行滾動式調整，讓人民屢被海量無用資訊搞得暈頭轉向。（本報資料照片）

台灣擋不住Omicron 威力，近來天天數萬例確診，指揮中心說要與病毒共存，但防疫 政策思慮不周、防疫物資準備不足，更無視防疫前線心聲，執政黨躲在「滾動式調整」五字下，三天一小改、五天一大改，讓人民只能自主防疫，還屢被政府海量無用資訊搞得暈頭轉向。

為保留醫療量能，地方5月初早喊要「快篩陽視同確診」，指揮官陳時中屢次以快篩偽陽性為由打回票，硬是拖了快兩周後，中央才宣布快篩陽視同確診政策上路，但起初僅限居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類民眾，後續才如「擠牙膏」般，開放65歲以上民眾，以及23日起原民離島區域民眾適用，還不忘賣關子說「快篩陽很快會適用全民」。

快篩陽視同確診，民眾改用視訊或電話問診，並透過社區藥局 協助送藥，理應可減少醫護及民眾壓力，但有長者不善使用數位網路、中南部地區藥局不像北部地區密集，指揮中心屢次推出新制，卻總是漏洞百出，凸顯政策推出前缺乏周詳思慮，沒有站在人民立場來思考。

連民怨早已經沸騰近一個月的居隔書之亂，在地方首長忍無可忍的情況下，中央政府才宣布「逐漸改善」，新系統可以逐步上軌道，政府究竟是服務人民，還是把人民當做試驗品？

與病毒共存並非喊喊口號就會自動實現，面對仍然具殺傷力的Omicron，指揮中心應該先確保人民確診時，能夠快速看診、快速領藥，不是自以為聰明創造一堆新名詞、新政策，讓人民拖著病體，還得先搞懂各樣APP、視訊問診要如何操作，「闖關成功」後才能接受醫療，指揮中心天天開記者會，若不能為人民設身處地著想，只是讓民眾平添無用資訊與焦慮感。