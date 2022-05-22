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篩陽即確診擬擴及全民 專家提醒3大問題

台灣新聞組／台北22日電
國中會考21日登場，今年有近20萬名考生報名，由於適逢疫情高峰，也讓考場事務人員防疫如臨大敵。（記者黃仲裕／攝影）
國中會考21日登場，今年有近20萬名考生報名，由於適逢疫情高峰，也讓考場事務人員防疫如臨大敵。（記者黃仲裕／攝影）

台灣昨新增8萬4587例本土個案，包括223例中重症、59例死亡。指揮中心指揮官陳時中宣布，「快篩陽視同確診」再納入兩族群，明起原住民及離島民眾適用，近日針對實施過程缺失及時改正，接下來擬擴及全民。專家提醒，若全面實施快篩陽性即確診，須注意快篩試劑不足且有偽陽性、口服抗病毒藥物仍不足、視訊診療卡關等三大問題，預先做好準備，否則恐再加重醫療體系負擔。

前疾管局長蘇益仁表示，確認快篩陽性仍要透過醫師認定，加上口服抗病毒藥物不足，這兩項問題都會讓全面開放出現麻煩。他認為要開放前，須要先把「篩檢」跟「醫療」完全分開，否則所有政策最後都導向要醫療人員承擔，可預期將亂象叢生。

快篩陽＝確診 適用對象再擴大
快篩陽＝確診 適用對象再擴大

陳時中表示，快篩陽視同確診目前適用居家隔離、居家檢疫及自主防疫三類人，還有長照機構住民與65歲以上長者。為方便原住民、離島居民診斷，明天起30個山地原住民地區、25個平地原住民地區及19個離島地區居民，居家快篩陽性，可以視訊或到診所經醫師診斷後確診。

許多民眾反映，PCR陽性才能給予口服抗病毒藥物，影響時效。陳時中表示，目前口服抗病毒藥物使用量持續增加，Paxlovid加上莫納皮拉韋前天合計開出逾7000人份，為這波疫情最高。開立藥物以醫院占九成最多，指揮中心將強化基層醫師開立抗病毒口服藥。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，若全面開放快篩陽性即確診，等同實質與病毒共存，也是把新冠肺炎從第五類傳染病降至第四類傳染病的時機。他認為，全面開放的好處是針對隱性高風險患者及時給藥，缺點是目前藥物僅準備全人口3.5%，明顯不足。

過去陳時中不同意快篩陽性視同確診，曾提出快篩試劑有偽陽性問題。新光醫院副院長洪子仁認為，目前65歲以上等族群優先開放，可讓高危險族群快速用藥，但考量快篩試劑的偽陽性，精準診斷仍需PCR採檢，若能擴大量能。

指揮中心統計，自居家檢疫等對象快篩陽性即確診，每天約有8000到9000名患者因此確診，占所有病例數的一成。指揮中心發言人莊人祥表示，以社區篩檢站以及民眾上傳至健保快易通的資料分析，快篩陽再PCR採檢，快篩準確度約94%。

中重症持續增長，5月16日新增148例，昨達223例，兒童重症再增二例共九例，其中三例合併腦炎。衛福部前部長、長庚大學醫學院系小兒科教授林奏延說，Omicron引起的兒童重症合併腦炎有三特點，多數是學齡前孩童、被診斷合併腦炎後約二到三天內過世、無其他疾病。

陳時中 原住民 篩檢

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新聞眼／防疫政策百變 人民只能焦慮

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