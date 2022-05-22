中央設大型篩檢站、放寬護病比 柯文哲批戰術矛盾

指揮中心21日宣布快篩陽視同確診擬擴及全民，又在松山機場外設立大型篩檢站，不少民眾到場採檢。（記者曾吉松／攝影）

蔡英文總統日前下令北北基桃設立大型篩檢 站，中央昨天在松山機場停車場設置大型篩檢站。台北市長柯文哲 砲轟中央不要瞎指揮、更批評中央放寬護病比是戰略戰術矛盾；指揮官陳時中 說，因台北市忙不敢勞煩市府，新開大型篩檢站是要符合民眾需要。

前疾管局長蘇益仁說，大型篩檢站設置目的是為減輕急診PCR採檢壓力，若快篩陽性視同確診擴及全民時，大型篩檢站的需要性就會減少，但現在部分篩檢站對65歲以上三類族群可開立口服抗病毒藥物，可降低中重症風險、紓解醫療量能，降低醫護壓力。

柯文哲昨天表示，事先知道中央要求三總設置大型篩檢站，已表達反對，「中央不要瞎指揮、亂指揮」，造成地方困擾，戰術錯誤。若要增加篩檢量能，應先增加舊有篩檢站量能，目前三總和台大醫院的量能都還沒有完全開出來。

陳時中表示，開設大型篩檢站是要減輕民眾排隊採檢PCR的壓力，目前各地方政府忙碌，因此由中央與三總合作，「台北市忙，不敢勞煩，就由中央開設，以符合民眾需要。」

對於中央日前發函放寬護病比，柯文哲質疑，這是戰略戰術矛盾，到底這指揮官是怎麼下命令的？柯文哲說，如果一確診就住院、很多人只是休息、測血氧機，護病比用1：15沒問題；但要保留醫療量能在中重症，北市下令沒有到使用氧氣階段，原則上不住院；如果要住院的都要使用氧氣，又把醫護比放寬要1：15，這是戰略戰術矛盾。

新北市長侯友宜說，很多中央政策要考慮醫事量能，包含空床率跟醫師夥伴承擔，才能守住中高風險跟脆弱族群。

中華民國護理師護士公會全聯會監事長高靖秋說，確診住院患者多，護理師染疫的人也多，護理人力吃緊，身心俱疲。

台北中國時報報導，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳痛批，醫院調度已是挖東牆補西牆，醫護痛苦辛酸，陳時中除了每天報數字，就是說醫療量能還可以，根本是睜眼說瞎話的「幹話王」。在野立委也批評，中央設置松山機場篩檢站，恐浪費醫療人力。

陳玉鳳表示，指揮中心直接用命令方式去改，將洗腎室的護病比從1：4提升到1：6，依據洗腎相關協會的文件顯示，一個護理人員服務超過六個病人，就會提高10％的致死率，「高護病比等於高死亡率」。