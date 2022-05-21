黑白集／解決居隔書亂象 只能靠一個唐鳳？

行政院政務委員唐鳳。(中央社資料照片)

確診人數激增，但蔡政府通報系統卻追不上疫情 ，法傳系統一直失靈。新北市長侯友宜 第N次在院會砲轟，民眾抱怨最多的是法傳和自主回報系統「非當即卡」，有人確診多日始終無法登入，有人解隔離多時拿不到居隔單。蘇貞昌當即裁示：「請唐鳳即時或超前解決！」

蘇揆也許很英明，但他的記憶力可能有問題。同樣的問題，地方政府老早就反映過，蘇貞昌也請政委唐鳳解決過。唐鳳本月5日就說，她接到任務的當下，立馬拿出筆電協助改善。如果當時問題已經解決，為什麼到現在系統仍舊卡卡，大家還在抱怨資料無法上傳？

民眾不是不相信唐鳳的能力，大家懷疑的是，政府到底有沒有弄清問題出在哪裡。令人納悶的是，這套通報系統也算不上什麼高科技，為何用了兩年還不上軌道？更可議的是，何以系統出了問題，就只能找唐鳯解決？就算唐鳳是網路奇才，又是內定的「數位發展部長」，但一套簡單的系統出狀況，就只能靠她一人解決，難道其他政府數位科技官員都是吃白飯的？

更好笑的是蘇貞昌。這套系統分明已跟不上當前疫情，他還煞有介事地指名唐鳳要「超前」解決；莫非，他已被自己的大內宣洗腦了？換作是一家公司，這種問題一個工程師就能解決；在台灣，卻需要召喚政委出手。這也太離奇了！