停課到底聽誰的 台只剩新北連江未全面停

疫情延燒，高雄市高中以下遠距教學延長至5月29日。圖為高雄市苓雅區一所國小放學情景。(中央社)

教育部 授權地方政府因地制宜決定是否停課，但有地方國立高中接獲教育部國教署來電「關切」，稱未同意學校配合地方政令停課，導致轄內一縣二制，令師生錯愕，引發民怨。2021年國中教育會考 今天起舉行兩天，有2901名考生確診，不能應考。

台北中國時報報導，教育部公布校園統計資訊，截至20日，全台確診學生人數已高達12萬4199人，其中仍以本土為最大宗，共有12萬3615名學子確診，境外確診學生則共有584名。

各地方政府近日陸續宣布高中以下暫停實體課程，20日又有基隆市、花蓮縣、金門縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣、南投縣、澎湖縣決定5月23日至27日改採線上授課1周，下周只剩新北市、連江縣仍未全面停止實體上課。

目前新北市只有7行政區的高中以下學生，從23日開始到27日改為遠距教學，沒有全面停課，新北市長侯友宜 強調，新北是採取因地制宜的模式，主要依照高低風險判斷，彈性授權給各學校來做決定，預估下禮拜採線上學習學校數，大約有七成。

本報系聯合報報導，台中市長盧秀燕昨宣布向下擴大公立幼兒園，暫停實體課程一周，家長如有照顧需求仍可送至幼兒園托育。彰化縣政府徵詢全縣213所國中小校長意見，昨決定縣立學校（含高中）下周全暫停實體課程；南投縣長林明溱也宣布跟進，連前天還說不需要強制都改成遠距教學的基隆市長林右昌昨宣布，高中以下改採線上遠距教學。

不過，卻傳出國教署對停實體課有意見，全中教秘書長許麗吉表示，由於國立高中與縣立高中分屬不同主管機關，日前接獲多所國立高中職反映，只要有意停課，就會被國教署「關切」，要求需個別提出申請，導致出現一縣兩制，呼籲國教署應授權各校因校制宜，而非還要一來一往向上呈報。

教育團體擔心，如盲生需點字、課本轉換等輔助器材，或者如學習障礙學生也需要專業老師陪讀，線上課程成效仍較實體課程差，特教學生缺乏資源學習恐更困難，呼籲縣市停課須留意資源分配、學習落後等問題。