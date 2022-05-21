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民眾遲等不到居隔書 侯友宜：反映一個月已忍無可忍

台灣新聞組╱綜合21日電
新北市長侯友宜表示，民怨已經一個多月，如今終於看到中央有動作。(本報資料照片)
新北市長侯友宜表示，民怨已經一個多月，如今終於看到中央有動作。(本報資料照片)

台灣染疫人數破百萬，許多民眾遲等不到居隔書，連請假都有問題，新北市長侯友宜昨表示，已經向中央反映1個月，關鍵須解決中央系統問題，實在忍無可忍。台北市副市長黃珊珊說，本月關於居隔書的陳情已近萬件，中央的確診者自主填報系統沒有防呆機制，錯誤要人工修改，盼中央盡速解決。

本報系聯合報報導，指揮中心昨宣布，「數位新冠病毒健康證明」將於5月25日開放新增「接觸隔離證明」申請表單，方便未取得居隔書的民眾申請。指揮中心資訊組副組長龐一鳴說，只要填寫資料正確，隔離書開立可望從過去24小時以上調整到10小時內。行政院政務委員唐鳳昨表示，「確診個案管理系統（MBBS）」前天上線，取代原本的法定傳染病通報系統，排除時間差造成的溝通誤會與行政負擔，拚5至10小時內開立居隔單。

確診人數暴增的新北市，許多民眾久等不到居隔書，侯友宜說，他實在忍無可忍，已經向中央反映1個月，終於看到唐鳳說25日新系統就會上線，希望中央將系統修正，可以有效解決民眾的問題。

台北中國時報報導，蔡英文總統昨天就職六周年，台灣卻遭逢嚴峻疫情，侯友宜連日疾呼，總統、行政院長要親自到第一線看看，但蔡英文未到重災區雙北，而是選擇前往桃園視察。侯在市府內會議大吐苦水，指多次向中央反映、求助，只差沒跪下去求，換來的卻是中央冷漠以對，自己從事公職以來，從沒這麼生氣過。

侯友宜近期頻頻為防疫政策向中央喊話，對於綠營人士的酸言酸語，更不客氣回擊，「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？」並點名蔡英文、蘇貞昌，「聽到、看到人民聲音了嗎？」不過，昨天蔡英文卻是前往桃園八德區視察防疫關懷包發放狀況。

侯友宜被問到對蔡總統執政六年的表現，他則冷回，「好壞，人民心中自有一把尺。」

台北市長柯文哲也被問到蔡英文執政六年的看法時，他指出，小英總統可以勇敢一點。

蔡英文 侯友宜 防疫

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