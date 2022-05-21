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台指揮中心：空床率47% 醫：有病床無人力喊自爽

台灣新聞組╱台北21日電
台灣確診人數持續暴增，指揮中心連日強調醫療量能足夠，但基層反映醫院有空床，卻無足夠醫護人力。圖為北部一公立醫院急診室外，排滿等待就醫民眾。(記者林澔一／攝影)
台灣確診人數持續暴增，指揮中心連日強調醫療量能足夠，但基層反映醫院有空床，卻無足夠醫護人力。圖為北部一公立醫院急診室外，排滿等待就醫民眾。(記者林澔一／攝影)

疫情緊繃，醫療量能在崩潰邊緣，指揮中心卻提出全台空床率約47%澄清「台灣沒有醫療崩潰」，胸腔科醫師蘇一峰指出，隔離病床1個月暴增3倍，醫護數量有增加3倍嗎？第一線過勞仍存在，空床率只是自爽的數字。

本報系聯合報報導，指揮中心日前發函至地方衛生局及醫院，專責病房護理人力配置不得高於「醫療機構設置標準」護病比規定；也就是說，將專責病房護病比由1比5放寬上限，醫學中心專責病房多重症患者，過去一位護理人員照顧5名患者，現在必須照顧9名。

對於指揮中心連日強調醫療量能未崩潰，台北市長柯文哲昨表示，醫療的確還沒崩潰，但這是犧牲很多醫護人員換來。

指揮中心首度公布雙北醫院專責及負壓隔離病床總數，北市空床率31.1%，新北市34.2%，皆低於全台的47.5%。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰指出，今年4月4日及5月18日隔離病房總床數，從3600多張增設到1萬2000多張，病床數變成3倍多，他質疑，醫護人員有增加成3倍嗎？「空床率只是被拿來自爽的數字，用這個數字來否認醫療崩壞也是只能苦笑。」

羅一鈞坦承，目前醫療量能並沒有出現「崩潰」，但確實可能出現「有病床、沒人力」的情形。

台北中國時報報導，為了增加醫院病房人力，指揮中心指揮官陳時中表示，會開放醫療單位或衛生單位召回退休或不在職人員，不用執登、不用加入公會，可直接造冊，希望透過增加周邊人力，協助PCR採檢等工作，讓現有的人力可以專注在醫療照護上。

不過，台北市醫師職業工會認為「幫助有限」，因為專責病房照護負擔非常重，退休醫護人員雖可以協助門診、PCR篩檢等較單純的工作，釋放更多人力，但門診護理師缺乏病房照護經驗，很難真正緩解專責病房人力短缺的問題。

本報系聯合報報導，5月12日護師節，陳時中一句「繼續撐，貢獻大家會記得」，讓醫護炸鍋。如今疫情高峰未到，指揮中心若不正面解決醫療緊繃，疫情恐將走進更嚴峻的一條路。

疫情 陳時中 退休

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