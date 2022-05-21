我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫預期 俄烏衝突將導致全球經濟陷入「新冷戰」

NBA／克服最多19分落後 勇士逆轉獨行俠 西冠2連勝

台增8.5萬確診 中南部升溫 黑數多染疫高峰未到

台灣新聞組╱台北21日電
指揮中心連日強調醫療量能未崩潰，台北市長柯文哲20日表示，這是犧牲很多醫護人員換來。圖為急診室外等候的病患及家屬。(記者林俊良／攝影)
指揮中心連日強調醫療量能未崩潰，台北市長柯文哲20日表示，這是犧牲很多醫護人員換來。圖為急診室外等候的病患及家屬。(記者林俊良／攝影)

指揮中心公布昨天新增本土病例8萬5720例，低於前天9萬多例，也未達日前預估20日破10萬例。疫情是否已到頂點？指揮中心指揮官陳時中表示仍待觀察，但專家指出，中南部疫情有升溫跡象，加上民眾自行隔離或PCR量能不足等可能導致確診黑數，單日確診數已不準，疫情高點未到。

本報系聯合報報導，陳時中表示，昨天全台各縣市新增確診數都下降，是否為疫情頂點的契機，他不敢說，還要多觀察兩天。

醫師建議，降低新冠肺炎致死率應擴大快篩陽性視同確診的適用對象，並讓更多需要的人盡快取得口服藥。陳時中表示，目前試辦65歲以上與居家檢疫3類人快篩陽經醫師診斷即認定確診，會逐漸擴大範圍。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣尚未進入疫情高峰期，雙北疫情看似趨緩，但許多民眾快篩陽性，不一定會去PCR採檢，或因為工作隱匿，也可能PCR採檢人力不足，導致民眾無法即時採檢，法傳系統又延宕，讓案例數較慢出現。

蘇益仁表示，據國外經驗，Omicron全人口染疫率約20%到30%，推估台灣至少會有470萬人染疫，目前剛破百萬，加上確診黑數，即使乘以2倍，也只有約200萬人，絕對還沒到最高峰。中南部疫情正在發展，以台中市為例，15日剛破單日4000例，昨已破7000例，台南、高雄都有類似趨勢，疫情發展值得關注。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前在民進黨中常會提出自然感染加打疫苗可獲得「綜合免疫力」，引起各界討論。台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春認為，不宜宣導自然感染，因為自然免疫力可能讓某些人付出生命為代價。

金傳春說，每個人體質不同，自然感染讓全體族群都受影響，例如癌症、糖尿病、慢性腎病等，還有未打疫苗的高齡族群，他們染疫後極可能成為重症。更何況，「現在就已經是大多數人自然感染了，不需過度宣傳」。

對於「與病毒共存」，金傳春也不贊同，她認為，提出與病毒共存的決策之前，更應該對出現大量病患等情況進行規畫與準備，如今醫護人力吃緊，染疫者與家屬更痛苦不堪。

疫情 陳時中 疫苗

上一則

第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？

下一則

台灣本土新增8萬4587例、中重症223例 再增59死

延伸閱讀

慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％

慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％
陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA

陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台灣參與WHA
指揮中心評價首見不及格 游盈隆：瀕臨信心崩盤邊緣

指揮中心評價首見不及格 游盈隆：瀕臨信心崩盤邊緣
蔡政府黯淡五二○ 染疫破百萬、死亡新高

蔡政府黯淡五二○ 染疫破百萬、死亡新高

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35

超人氣

更多 >
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任

廖敏妃鑽研腦瘤治療 美國首位亞裔女性神經外科主任
克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵

克魯曼：制裁出奇奏效 俄羅斯賠了經濟又折兵
遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認

遭爆性騷擾空姐又砸25萬美元封口 馬斯克矢口否認