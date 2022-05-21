台增8.5萬確診 中南部升溫 黑數多染疫高峰未到

指揮中心連日強調醫療量能未崩潰，台北市長柯文哲20日表示，這是犧牲很多醫護人員換來。圖為急診室外等候的病患及家屬。(記者林俊良／攝影)

指揮中心公布昨天新增本土病例8萬5720例，低於前天9萬多例，也未達日前預估20日破10萬例。疫情 是否已到頂點？指揮中心指揮官陳時中 表示仍待觀察，但專家指出，中南部疫情有升溫跡象，加上民眾自行隔離或PCR量能不足等可能導致確診黑數，單日確診數已不準，疫情高點未到。

本報系聯合報報導，陳時中表示，昨天全台各縣市新增確診數都下降，是否為疫情頂點的契機，他不敢說，還要多觀察兩天。

醫師建議，降低新冠肺炎致死率應擴大快篩陽性視同確診的適用對象，並讓更多需要的人盡快取得口服藥。陳時中表示，目前試辦65歲以上與居家檢疫3類人快篩陽經醫師診斷即認定確診，會逐漸擴大範圍。

前疾管局長蘇益仁表示，台灣尚未進入疫情高峰期，雙北疫情看似趨緩，但許多民眾快篩陽性，不一定會去PCR採檢，或因為工作隱匿，也可能PCR採檢人力不足，導致民眾無法即時採檢，法傳系統又延宕，讓案例數較慢出現。

蘇益仁表示，據國外經驗，Omicron全人口染疫率約20%到30%，推估台灣至少會有470萬人染疫，目前剛破百萬，加上確診黑數，即使乘以2倍，也只有約200萬人，絕對還沒到最高峰。中南部疫情正在發展，以台中市為例，15日剛破單日4000例，昨已破7000例，台南、高雄都有類似趨勢，疫情發展值得關注。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉日前在民進黨中常會提出自然感染加打疫苗 可獲得「綜合免疫力」，引起各界討論。台大公衛學院流行病與預防醫學所兼任教授金傳春認為，不宜宣導自然感染，因為自然免疫力可能讓某些人付出生命為代價。

金傳春說，每個人體質不同，自然感染讓全體族群都受影響，例如癌症、糖尿病、慢性腎病等，還有未打疫苗的高齡族群，他們染疫後極可能成為重症。更何況，「現在就已經是大多數人自然感染了，不需過度宣傳」。

對於「與病毒共存」，金傳春也不贊同，她認為，提出與病毒共存的決策之前，更應該對出現大量病患等情況進行規畫與準備，如今醫護人力吃緊，染疫者與家屬更痛苦不堪。