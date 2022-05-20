台灣單日新增8.5萬例本土確診、49死 染疫數略降
中央流行疫情指揮中心20日公布台灣新增8萬5761例COVID-19確定病例，分別為8萬5720例本土個案及41例境外移入(27例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增49例死亡。
指揮中心疫情監測組長周志浩表示，20日新增之85,720例本土病例，為 40,942例男性，44,744例女性，34例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(23,704例)，桃園市(11,684例)，台北市(11,414例)，高雄市(7,525例)，台中市(7,144例)，台南市(4,707例)，新竹縣(2,762例)，彰化縣(2,341例)，屏東縣(2,270例)，宜蘭縣(2,201例)，基隆市(2,045例)，新竹市(1,708例)，苗栗縣(1,282例)，花蓮縣(1,187例)，雲林縣(1,009例)，南投縣(730例)，嘉義縣(679例)，台東縣(650例)，嘉義市(366例)，澎湖縣(169例)，金門縣(131例)，連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。
指揮中心指出，20日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。
指揮中心說，20日新增41例境外移入個案中，17例男性，24例女性，年齡介於未滿20歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年2月10日至5月19日。
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