玉里+375 清海+85 醫院住民大規模染疫

衛福部玉里醫院院長王作仁19日說明院內疫情狀況。（圖：玉里醫院提供）

疫情 升溫也蔓延至住宿型機構，衛福部玉里醫院、台中清海醫院兩間精神專科醫院都爆出有住民大規模群聚染疫，玉里醫院住民連同工作人員累計375人群聚感染，花蓮縣衛生局表示，院內感染在11日達到高峰，目前已收斂。清海醫院有85人確診，台中市衛生局已調派防疫 醫師協助。指揮中心統計至5月16日長照機構確診死亡數為42人，初估致死率約1%。

衛福部醫福會執行長王必勝表示，玉里療養院住民達2000多人，年齡多偏大，但幾乎都有打疫苗 ，將持續關注及掌握後續疫情發展，希望避免群聚疫情擴散，但依病毒傳播力，可能相當困難。

玉里醫院院長王作仁說，上月下旬有一 名工作人員覺得身體不舒服，篩檢後確診，之後陸續採檢，截至目前共323位住民、52位工作人員，共375人確診。

幸好醫院4月中就啟動分艙分流，加上住民、工作人員3劑接種率達99%，且住民多是思覺失調症患者，屬於高風險個案，在爆發後就申請到抗病毒藥物，少數中症於院內收治，僅一人重症轉送花蓮慈濟醫院治療，全院將自23日起開始收治新案。

台中市石岡區精神專科醫院清海醫院也傳出大型群聚感染，台中市衛生局長曾梓展證實，已有85人確診，中重症患者送部立豐原醫院住院治療，輕症及無症狀者就地居家照護，目前無死亡病例。

指揮中心統計，全台住宿型機構染疫狀況，截至19日共有665家住宿型機構通報確診，包括4268位住民、1958位工作人員確診。