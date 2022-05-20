防疫險之亂 金管會：每天1億也得賠

目前有七家產險業者聲明，針對審核中防疫保單，如重複投保將不予承保，金管會保險局表示，各公司基於風險胃納在「核保前」可篩選，但若已核保，不管買幾張都要負責。（記者潘俊宏／攝影）

防疫 險之亂持續延燒，藍、綠立委連日砲轟，認為產險業者用各種手段不理賠，抨擊金管會無作為；由於今年來防疫險理賠金額達18億元（台幣，下同，約6076萬美元），市場推估，現在每天約有1億元理賠，金管會保險 局長施瓊華表示，現在看數據沒有一天1億元，「就算真的一天賠1億，只要符合保單契約，也應該要賠」。

她強調，這次確診率從5月往上飆高，很多理賠會往後遞延到6、7月，會密切注意保險公司的財務與現金流量，要求保險公司要及早因應。

國民黨立委賴士葆指出，產險公司聲稱「賠不起」是情緒勒索及恐嚇人民，但今年理賠比率僅0.66％、理賠金額約18億元，一件平均約賠3.6萬元；且防疫保單去年為產險公司賺進近50億元，產險公司身家淨值800億元，還有保險安定基金320億元，「怎麼會賠不起？」；民進黨立委林楚茵更嗆富邦產險「只是不想賠」。

針對是否保險公司「賠不起」，金管會已要求所有有販售防疫險的產、壽險 公司都要做壓力測試，以掌握可能的最大損失。

施瓊華表示，今年1月有幾家保險公司把隔離、確診補償金調很高，引發防疫險熱賣，當時保險局即認為風險很高，3月就發公文給14家產險、共發出20張公文，要求各公司檢討商品內容、補償金合理性等，於是4月許多保險公司改版再上架，將風險集中在中、重症。

施瓊華說，產險公會訂理賠指引過程中，遇到很多疫情變化，可能討論到一半防疫政策就改變，速度就遲延下來，也有很多新名詞、新措施，是過去都沒有經歷到的，必須逐一討論確認。

針對重複投保爭議，施瓊華指出，防疫險無關複保險問題，已核保不管買幾張都要負責。