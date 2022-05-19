台灣染疫累計破百萬 死亡59例創新高

520前夕，單日本土確診案例來到90,331人、死亡人數達59人，雙創新高，今年本土確診案例累計也突破100萬人，圖非當事人。記者曾吉松／攝影

台灣新冠肺炎本土疫情 持續嚴峻，19日新增90,331例本土個案，死亡新增59例，雙雙創下今年新高。今年累計本土個案也破百萬，達104萬4470例，指揮中心指揮官陳時中 表示，病例數愈來愈多，重症、死亡隨之增加「是可想像的」，但致死率希望不要超過千分之一；若以千分之一換算，後續恐有3千多人會因疫死亡。

台衛福部19日在行政院會報告指出，國內疫情進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落在5月下旬。

4歲女童腦炎 重症童第3例

19日台灣新增本土病例，為4萬3597例男性、4萬6682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。另新增的59例死亡個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，年齡介於30多歲至90多歲，58例具慢性病史、31例無疫苗接種，6成以上超過80歲。

新增191例中重症，其中1名重症為4歲女童，無慢性病史，發病當天出現發燒、咳嗽症狀，赴急診後全身抽搐即收治。住院診治檢查，發現出現合併腦炎狀況，已收治加護病房。此為今年第7例兒童重症、第3例併發腦炎兒童個案。

陳時中表示，台灣本土新增個案成長率約達6%，重症比率從0.03%上升至0.05%。致死率已從千分之0.3成長至千分之0.4，相信還會往上走，「希望將來數字不要超過千分之一」。

若以陳時中4月時推估，台灣染疫率約落在人口15%至16%，相當於有345萬人會染疫；若以致死率千分之一算，預估將有3450人死亡，扣除今年累計的死亡人數382人，後續可能還會有3千多人染疫過世。

侯友宜批 光有空床率沒醫護

針對死亡率攀升，外界關心醫療量能是否能夠應付。陳時中表示，目前全國空床率為5成，雙北空床率為3成，北區4成；雙北病床數相對少，將透過區域聯防，看如何適當調配。

新北市長侯友宜19日反問，大批醫護人力在PCR檢驗，光有空床率，沒有醫事人員，未來中重症愈來愈多誰守護？

網傳一位90多歲高齡洗腎婦人持快篩陽性去基隆長庚急診，坐輪椅、披雨衣，在外面風吹雨淋數小時，被質疑是醫療量能崩潰的警訊。陳時中表示，這是個案，台灣絕對還沒有到醫療崩潰，講崩潰是危言聳聽。

北中南疫情 會出現先後高峰

羅一鈞表示，未來一周預計會到疫情的高峰，不過北中南疫情發展期間不同，應會出現「先後高峰」，盼染疫數別衝太多，將助維護醫療量能。依國際疫情攀升至高峰期，高峰期後，口罩 措施是否解除？陳時中回應，全民脫下口罩時機沒這麼快。

境外移入案例少於以往，陳時中表示，落地採檢6月會有新政策，但方向未明。至於原訂下周上路的第二輪快篩實名制，目前需先盤點快篩量能，加上將碰上端午連假，第二輪需再規畫。