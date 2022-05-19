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台單日新增9萬例本土確診、59死 累計破百萬人口染疫

記者楊雅棠、邱宜君、許政榆／台北19日電
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

台灣新冠肺炎本土病例持續攀升，19日新增9萬331例本土病例，確診個案中新增59例死亡；另新增47例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，病例上升滿多的，但還好沒有像前一天達到三成那麼多。

19日新增9萬331例本土病例，為4萬3597例男性、4萬6682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(24,826例)、桃園市(13,827例)、台北市(12,060例)、台中市(7,444例)、高雄市(6,576例)、台南市(4,795例)、新竹縣(2,702例)、基隆市(2,530例)、彰化縣(2,313例)、宜蘭縣(2,144例)、屏東縣(2,142例)、新竹市(1,877例)、苗栗縣(1,513例)、花蓮縣(1,345例)、雲林縣(1,048例)、南投縣(1,026例)、台東縣(692例)、嘉義縣(664例)、嘉義市(462例)、澎湖縣(186例)、金門縣(137例)、連江縣(22例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，19日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日。

指揮中心說明，19日新增47例境外移入個案中，為30例男性、17例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為中國大陸1例、調查中46例，入境日介於今年4月27日至5月18日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計107萬0561例確診，分別為1萬2392例境外移入、105萬8115例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染，1例不明及14例調查中。

2020年起累計1235例死亡病例，其中1,220例本土，個案居住縣市分布為新北市585例、台北市405例、基隆市64例、桃園市36例、彰化縣23例、台中市21例、新竹縣14例、高雄市13例、花蓮縣11例、屏東縣8例、宜蘭縣及台南市各7例、雲林縣6例、台東縣及嘉義縣各5例、南投縣4例、苗栗縣3例、新竹市、嘉義市及金門縣各1例；另15例為境外移入。

本土確診人數節節上升，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心疫情...
本土確診人數節節上升，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、 醫療應變組副組長羅一鈞。(記者邱宜君／攝影)

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