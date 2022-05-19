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台8.5萬確診再創新高 累計近百萬例 中南部疫情升溫

台灣新聞組／台北19日電
疫情嚴峻，台灣18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。（記者陳柏亨／攝影）
疫情嚴峻，台灣18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。（記者陳柏亨／攝影）

台灣本土個案昨天暴衝至8萬5310例，創下新高紀錄，另增183例中重症個案、41人死亡；指揮中心統計，新冠疫情爆發以來，台灣累計確診人數已近百萬，達98萬1141例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，中南部疫情上升中，整體疫情還在上升階段，未來一周將達到高峰。

本報系聯合報報導，指揮官陳時中表示，本土病例比前天增加近三成，但8萬5000例尚未到達頂端，將再持續發展一陣子。羅一鈞表示，染疫人數暴增，主要為總檢測數增加，北部開設很多大型採檢站，前天檢測量達到新高，共計11萬2916件，且持續增加，陽性率為66.7%。

昨新增8萬5000多例本土病例，個案分布上以新北市最多，達2萬7230例，其次為台北市1萬2069例、桃園市9658例、高雄市6805例、台中市6770例、台南市4130例。

疫情是否往南走？北部緩降、中南部緩升，之後出現黃金交叉？陳時中表示，台灣就是一日生活圈，全國都可能有染疫情況，也不能說疫情往南走，是一個必然的趨勢。

昨新增183例中重症個案，包括中症153人、重症30人，且41人死亡。截至昨天為止，共累計409例重症病例，其中323人死亡，粗估重症死亡率達七成九，往前回推，5月1日粗估重症死亡率五成三，到6日變成六成，12日來到六成八，可謂節節上升。

前衛生署疾管局副局長施文儀表示，這樣數字雖少了時間等細節，但仍可從中推估，這波重症死亡率上升，原因在於醫療負荷量達到極限，以及給予口服抗病毒藥物時間太晚。最近指揮中心已經針對長照機構住民、65歲以上長者更改用藥指引，只要快篩陽性，即判定確診，迅速給藥，應可降低相關死亡率，再等一、兩周後，就可從數字看到成績。

林口長庚副院長邱政洵表示，重症死亡個案大都以長者為主，集中於65歲以上，原因在於癌症、慢性疾病等共病。

北市議員質疑，5月1日至16日指揮中心公布全台確診死亡232例，但光雙北地區確診火化就達347例，質疑指揮中心選擇性公布染疫死亡人數，涉及「蓋牌」。陳時中表示，指揮中心對確診到死亡，有一定共同程序，由一組、兩組到三組人共同判定，非常嚴謹，「不是任何人，像我，說他不要死就不會死，說少報幾個就少報」。

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疫情 陳時中 檢測

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