新聞評論／未達高峰…別再用校正回歸粉飾

台灣單日確診人數可能來到10萬人。圖為家長擔心至醫院急診作PCR，增加染疫風險，有不少人帶著孩子至社區篩檢站排隊。（記者黃義書／攝影）

本月12日至17日，台灣連續六天確診人數為6萬多人，低於先前各方的預測。若要說這就是這波疫情 的高峰，恐怕言之過早；果然，18日疫情大躍升，一舉衝破8萬5。指揮中心副組長羅一鈞曾稱，高峰會落在5月20日到30日之間，單日人數可能來到10萬人；如今看來，這個數字也可能低估。

連六日確診數在6萬多的區間徘徊，有幾個可能因素。第一，台灣實際有效檢測 能量依然不足，不論多少人染疫，檢驗機構僅能驗出這麼多件數；這是最壞的情況，確診數無法反映實情。第二，民眾的警覺和自制，暫時抑低了病毒的擴散速度，這從雙北地區最近人車、聚餐明顯降低的情況看，似有跡可循。第三，有人刻意「蓋牌」，這包括政府及民眾兩種不同情況：指揮中心蓋牌，是為了不讓五二○蔡總統就職六周年顯得太過難看；民眾方面，則是深知行政作業繁複而選擇「自我蓋牌」不申報，以免自取其擾。

去年5月那波疫情，指揮中心不斷使用「校正回歸 」的技巧，在事後追加前面日期的確診數字，人們記憶猶新。為了讓確診數字「好看」，以美化政府防疫失利的窘境，指揮中心發明的「校正回歸」，已成為「粉飾太平」的代名詞。這次若仍故技重施，只怕效果不大。原因是，短期內暗槓的數字，只會讓日後校正回歸的人數變得更多、更難看，最後全本帳總得寫到損益平衡才行。

陳時中曾預測台灣一天會有20萬人確診，面對疫情多日盤桓在6到8萬之間，不知他是心中竊喜或暗自焦慮？確診低於預期，若是因政府檢測能量及快篩試劑不足，那麼他確有憂慮的理由。原因是，偏低的數字無法反映現實，只是讓真相延緩浮出水面，將使疫情曲線拖得更長，再用「校正回歸」也救不了大局。

（節錄自聯合報社論）