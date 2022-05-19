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醫療量能不足 台長者現超額死亡 70歲以上每萬人多28死

台灣新聞組／台北19日電
一名須洗腎90歲老太太，凌晨在急診外等住院，暴露台灣醫療量能問題。（取材自臉書）
一名須洗腎90歲老太太，凌晨在急診外等住院，暴露台灣醫療量能問題。（取材自臉書）

本波本土病例數已近87萬，造成323人死亡，台大公衛學者發現，近兩、三周，70歲以上確診長者死亡率高於近五年同期背景值，顯示醫療量能不足，帶來「超額死亡」，每1萬人多死28人。紐西蘭和南韓疫情高峰初期也看到類似現象，隨著染疫人數遽增，連70歲以下民眾也開始「超額死亡」，呼籲台灣應引以為鑑。

本報系聯合報報導，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙表示，世界衛生組織提醒，各國應注意疫情導致醫療量能緊縮，除確診者之外，其他疾病患者如無法及時治療，將衍生額外死亡。

研究團隊以疫情發生之前連續五年的4月28日到5月15這段時間為基準，統計70歲以上長者全死因平均死亡率為萬分之24，可視為背景值，與新冠肺炎無關。但今年同一期間70歲以上確診者平均死亡率卻達到萬分之52，明顯高於背景值，等於每1萬人多死28人，這就是「超額死亡」。

台大公衛學者林庭瑀提醒，紐西蘭、南韓等國在疫情即將進入高峰之際，也出現過70歲以上長者「超額死亡」現象，以紐西蘭為例，疫情到達高峰時，70歲以上確診者平均死亡率為背景值的七倍。隨著疫情持續嚴峻，醫療量能匱乏，連70歲以下民眾也「超額死亡」，紐西蘭70歲以下確診者死亡率就為背景值的六倍。

此外，基隆市一名須洗腎的90歲老太太快篩陽性，前天深夜到基隆長庚醫院急診，家人在臉書發文，不捨她凌晨2時半還在「急診室門口忍受風吹雨打」。林姓男子上傳急診室外母親坐在輪椅上的背影，貼文稱正常人在這種天氣站三小時都受不了，何況是90歲的洗腎患者。

貼文被人轉傳到臉書「基隆人大小事」社團，引發網友關注。社群平台上也有人發文談及此事，談讓老人家坐在輪椅上淋著雨，吹著風的等待床位。醫療量能不足、床位不足，就不要一直講優先收治條件，根本淪為空談。

疫情 臉書 南韓

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