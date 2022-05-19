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專家：台灣疫情「丘陵」6月轉折 9月後可望正常生活

記者邱宜君／台北19日電
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎接受媒體人周玉蔻訪問。取材自《新聞放鞭炮》直播
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎接受媒體人周玉蔻訪問。取材自《新聞放鞭炮》直播

台灣新冠肺炎本土疫情嚴峻，衛福部堆估5月下旬單日新增確診可能在10萬到20萬人之間，昨單日8萬人，還未達推估值。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎今接受媒體人周玉蔻訪問時表示，他向來不太相信推估，因為民眾調適防疫行為就會讓疫情曲線變成「慢升慢降」的「丘陵」，預估疫情高峰在6月，9月以後可望恢復正常生活。

李秉穎觀察，最近公共場所人潮只剩2、3成，母親節餐廳也沒什麼生意，這些代表人們的防疫行為有在調適，會讓曲線變平，變成「丘陵」，就是「慢升慢降」，疫情維持時間會拖長，但「不會像模式推估一樣達到很可怕的確診數字。」

李秉穎表示，從國外經驗看到，疫情上升達到高峰，大約是一個月左右，預估台灣疫情高峰可能會發生在6月，6月也會出現轉折點。但他強調，並不是轉折點出現就可以恢復正常生活，要等疫情下降到之前可放鬆防疫的水準，整個時間還大約需要3、4個月。

李秉穎表示，他比較過各國疫情高峰和持續時間，亞洲國家例如日韓，持續時間好像都比歐美長一點，歐美大約持續3個月，亞洲國家大約都會流行到4個月左右。雖然警戒期間拉長，但好處是可以降低重症死亡，維持醫療量能，避免非新冠肺炎病人的醫療處置受影響。

疫情 防疫 新冠肺炎

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