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蔡英文總統貼援非影片 留言轟爆：拜託先救台灣人

記者蔡晉宇／台北18日電
蔡英文總統。(本報系資料照)
蔡英文總統。(本報系資料照)

台灣新冠肺炎本土疫情爆發，已連續多日確診數破6萬例。蔡英文總統日前在臉書貼出一段影片，指出台灣對非洲有有諸多醫療援助，並說明台灣對外捐贈口罩、醫材、疫苗的貢獻，更表示世界衛生大會（WHA）將展開，感謝友邦及全球民主夥伴支持台灣的參與，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping」。但檢視留言，超過9成5以上都是負面批評，要蔡總統「請先救救台灣人吧」。

蔡總統指出，病毒不分國界，健康防疫也不該有國界，自全球疫情爆發，台灣不僅向國際捐贈口罩、醫療器材以及疫苗等人道救援，也和全球夥伴分享經驗，共同對抗疫情的挑戰。

蔡總統表示，台灣醫師杜繼誠在非洲醫療團服務15年，致力改善當地居民的健康；台灣醫療團隊的助產士訓練計畫，更大幅降低當地產婦及新生兒死亡率。不論何時，台灣都持續向世界展現，台灣有決心也有能力幫忙，並為國際社會做出重要貢獻，相信這就是WHO「Health for All」的具體展現。

該貼文湧入超過3000則留言，幾乎都是負面聲浪。媒體人朱學恒批評，「中華民國國民一直在確診，妳不關心國內，跑來分享影片，看什麼鬼啦」，其他網友則留言，「Taiwan Can Help這麼尷尬的口號，現在居然還敢再喊一次」、「請問總統一億劑快篩到底啥時到齊」、「要不要先救救國家的幼苗，他們真的很可憐」、「人民已經在水深火熱了，還在這發文感謝全世界」。

但也有極少數正面留言表示，「感謝蔡總統和外交部，讓台灣的愛走出去」、「台灣人團結加油共同抵抗病毒」。

疫情 口罩 疫苗

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