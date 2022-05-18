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台灣連6天單日6萬例確診 住院大緊縮

台灣新聞組╱台北18日電
由北榮負責設立中正紀念堂開設車來速篩檢站，不管網路預約或現場排隊，額度幾乎秒殺。(記者曾學仁／攝影)
由北榮負責設立中正紀念堂開設車來速篩檢站，不管網路預約或現場排隊，額度幾乎秒殺。(記者曾學仁／攝影)

昨新增6萬5794例本土病例、61例中重症（中症22人、重症39人），另有38例死亡。指揮中心指揮官陳時中昨天宣布調整輕重症分流原則，今天起，醫院僅收治中重症、未滿三個月發燒嬰兒以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要等三大類確診者。

台灣連續六天維持單日6萬多例確診，指揮中心指揮官陳時中表示，現在判定是否已達疫情巔峰恐太樂觀，還要觀察幾天才比較清楚。

指揮中心統計，從今年1月迄昨，累積86萬9067名本土個案，絕大部分為輕症，中症人數為1286人，占0.16%、重症及死亡合計368人，昨天首度達到0.05%。為此，陳時中宣布，即日起調整輕重症分流原則，取消原本剛性的年齡限制，讓醫療回到專業判定，住院資源以照顧中重症為主。至於原先列為高風險對象的80歲以上長者、懷孕大於36周孕婦等六大族群，則改為入住加強版集中檢疫所或防疫旅館。

此外，今天起65歲以上民眾如快篩陽性就視同確診，可以透過藥品綠色通道申請口服抗病毒藥物，藉此降低八成的重症機率。防疫學會榮譽理事長王任賢表示，在重症高風險族群中，以逾65歲者的風險最高，恐超過十倍以上，務必趕在發病後的五天內投藥，才能降低重症及死亡機率。

●理賠亂象 蘇指依法就得賠

「0+7」新制昨上路，再掀防疫理賠新亂象，多位綠營立委出面砲轟，要求金管會不能任由業者侵害保護權利。行政院長蘇貞昌昨晚表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。

陳時中 防疫 疫情

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