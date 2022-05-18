新聞評論／快篩之亂支吾以對 掀陳時中的國王新衣

(疫情升溫，快篩試劑需求量大。記者侯永全／攝影)

疫情 暴增，伴隨快篩試劑不足、醫療緊繃及行政作業緩慢，使許多人飽受煎熬。民眾不解的是，前年4月中研院即宣布研發出快篩試劑，並將技術移轉給國內多家廠商生產；約略同時，國衛院與國防醫學院也研發出不同試劑，和五家業者簽下技轉授權合約並著手量產。如果一切布局如政府宣傳的那麼順利而美好，為什麼如今疫情大爆發，民眾卻要大排長龍購買試劑，還不時撲空？

兩年前，中研院和國衛院研發新冠病毒試劑成功的消息，政府大大做了宣傳；其後技術移轉給廠商時，又做了一次大內宣。其後，多家廠商開始生產試劑，台灣又被宣傳成試劑外銷大國。人們納悶的是：既然我國是「外銷大國」，為何台灣人民購買試劑那麼困難，不僅要實名制限量管制，價格還高過國外許多？更惡劣的是，當親友從國外寄贈試劑來台救急，還會遭海關攔截，要求必須向衛福部申請使用許可，並繳交規費。

最近，立委高金素梅檢討政府防疫 預算的用度，追問一筆2314萬元（台幣，約786.7萬美元）「研發快篩試劑」費用的下文時，要求政府公布簽約團隊的名稱和品牌，迅即揭穿了其中弔詭。指揮中心的答覆是：這筆預算是用來補助國衛院和國防醫學院的試劑研發，前年4月已技轉五組企業團隊。這五家廠商中，有兩家在去年取得製造許可（並附核准文號），其中一家目前正在申請家用快篩緊急授權許可。

這些說明看起來四平八穩，指揮中心還呼籲民眾，「不要輕信謠言」，一派義正辭嚴之狀。但高金素梅隨即踢爆，獲得製造許可的兩家公司之一的鼎群科技，去年未經合作廠商同意即假冒對方品牌，向不知情的醫療機構販售假試劑，牟取不當利益。為此，本月初鼎群負責人才遭高雄地檢署以詐欺、偽造文書等罪名起訴。對於行徑如此惡劣的廠商，陳時中 的回答卻是：「這種事無法事先預防」。

疫情持續蔓延，不少民眾利用下班期間前往藥局購買家用快篩。(記者黃仲裕／攝影)

「無法事先預防」的藉口，不僅反映衛福部的態度輕率，也與它對藥物器材偌大的准駁權威毫不相稱。在最近的快篩試劑招標案中，類似狀況層出不窮，包括小吃店、電玩遊戲公司都能變身生技公司進場得標，不僅資本額過低，且前科累累。這些，只要簡單上網搜尋，都不難發現蹊蹺，衛福部卻該做未做。相對於政府對藥品審核控制如此之緊，但一出事就只能推說無法防範，權責完全不相對應。此外，食藥署長吳秀梅還證實，正在申請家用快篩EUA的廠商就是鼎群。看到這裡，人們能不納悶：為何越是行為偏差的廠商，越能獲得政府青睞？

再回到開始那個問題，兩年前各單位就將快篩技術移轉給廠商，有些也開始量產，為何最近台灣民眾開始有大量的快篩需求，我們市面上卻找不到試劑？癥結就在，兩年多來陳時中只相信PCR，不相信快篩，更以快篩試劑準確度不足極力反對普篩，認為有「偽陰」的問題。也因此，台灣廠商生產的試劑只能外銷，或者販售給醫療院所，不能提供給個人或家庭使用。在這種情況下，號稱試劑外銷大國的台灣，島內百姓卻苦苦買不到試劑，這是多荒唐的現象！其禍首，正是負責防疫指揮的大臣，因其褊狹的管控思維使然。

兩年多來，台灣民眾生活在「順時中」魔咒中，自以為是全球防疫模範生。直到這波疫情大爆發，人們才意識到，防疫成功的幻覺是大內宣塑造出來的；真正抗疫成功的關鍵，在民眾的節制自持。這場快篩之亂，陳時中的支支吾吾，暴露了國王新衣的真相！