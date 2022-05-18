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0+7防疫險添亂 綠委促金管會要有所作為

台灣新聞組／台北18日電

防疫險之亂持續擴大，繼家長陪確診小孩居家隔離、被保險業者解釋為「自願隔離」不理賠，民進黨立委高嘉瑜指出，「○加七」新制上路，保險業者揚言打三劑選「三加四居家隔離」也是「自願隔離」，多位綠營立委都要求金管會要有所作為，不能任由保險業者扭曲法令、侵害保戶權益。

連續多日的保單之亂，行政院長蘇貞昌昨晚發聲表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。蘇貞昌說，金管會已經說明，有三加四的隔離事實，就要理賠。

第一線業務人員也不滿產險公司處置態度，保險業務聯合總工會昨發出三點聲明，盼主管機關與業者能在「守護保戶權益」、「維持產業誠信」及「尊重從業人員尊嚴」立場上，讓紛爭圓滿落幕。保險業者則坦言，現在是產險業生死關頭，「若能少保一張，就少賠一張」，對立氛圍已成，事件恐無贏家。

富邦產險開第一槍拒絕防疫複保險惹議，民進黨立委高嘉瑜昨指出，複保險之亂是富邦自己打自己，如買疫苗險又買個人意外險就直接退件，是不能購買富邦兩樣以上商品的意思，甚至有保戶在保險到期前就被富邦強制退保。高嘉瑜批金管會主委黃天牧曾說「只要符合理賠條件一定拿得到理賠金」，已成為最大笑話、假消息。

民進黨立委林楚茵也批評，富邦等產險業者濫用自身核保權，在還沒確認客戶有無重複保險情形下，一概以道德風險否定保戶投保，金管會不能讓保險公司以霸王條款侵害保戶權益。

另外，家長陪同確診孩童隔離卻被以家長為「自願隔離」為由拒賠。金管會保險局產險監理組組長陳清源解釋，家長是基於「照顧」行為，申請後收到隔離通知書，不符合防疫險保單中的隔離定義。

民進黨立委郭國文指出，家長也是受到疫情影響才要隔離去照顧孩童，金管會不能切斷因果關係來解釋，「金管會、衛福部不該互相打臉」。

富邦產險解釋，基於公司能承受的風險額度有限，將僅剩額度保留給尚無相關保障的民眾，自5月14日起，對核保審查中之被保險人，若已持有防疫險保單者婉拒承保。但對已完成承保簽發保單者，及已寄發續保通知書並已收取保戶之保費者，一定會依契約理賠。

高嘉瑜指出，多次質詢金管會遇到富邦就轉彎，從日盛金合併案到富邦系統之亂、富邦人壽董事長違反公司治理，到如今防疫保單亂象。金管會保險局副局長林志憲說：「金管會不會為了某家公司就轉彎」。

保險 防疫 民進黨

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