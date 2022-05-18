0+7新制上路 一家4口居隔時間都不一樣

居家隔離「○加七」新制昨上路，但多數民眾仍「霧煞煞」，地方也另有限制。有民眾怕被「貼標籤」，有人生病不敢求助、有人自主隔離。新北市長侯友宜昨表示，確診者同住家人非必要不得外出、居家辦公優先，不能搭乘大眾運輸工具，若要外出24小時前需快篩陰性，比中央更嚴謹。

高雄林先生的家人前兩天確診，他快篩陰，且無症狀，雖然已打三劑，但防疫 政策一變再變，他也搞不清楚標準，決定靠良心和自律，先居家隔離再說。屏東林姓家長兒子確診，家中其他三人快篩都沒事，但先生只打過兩劑疫苗 ，她有打追加劑，女兒沒接種兒童疫苗，按最新指引，全家四人居隔時間都不一樣，擔心出門會遭鄰居白眼，全家決定陪兒子居隔完再說。

指揮中心放寬居隔規定，確診者同住家人只需打三劑疫苗，且快篩陰性，無須居家隔離，只要七天自主防疫，不會收到居家隔離通知書，新制昨天實施。指揮中心表示，確診者在填寫自主疫調回報系統時，如果未幫打了三劑的同住家人勾選「○加七」欄位，就會自動變成「三加四」居家隔離方案，家人仍會收到居家隔離通知書。至於曾確診的民眾，若後續同住家人確診，因三個月內重複感染可能性低，將不會再列為密切接觸者。

侯友宜表示，居隔者放寬標準是將被動管理變自我防疫，新北的居隔轉型，是確診者同住家人，七天自主管理非必要不得外出，居家辦公優先，若要外出24小時前需快篩陰性，且外出時禁止餐廳內用及共餐、禁止參與活動聚會、全程須戴口罩，最重要的是不能搭乘大眾運輸，比中央的版本還嚴謹。

台南市長黃偉哲表示，「未來變成全面的○加七不敢說指日可待，但是可以預見的未來發展方向」。

部分專家認為，居家隔離放寬為「○加七」，缺乏配套，恐致疫情升溫，增加第一線醫療人員負擔。對此，陳時中 表示，政策要再改變的可能性不高，不管政策加嚴或放鬆，都會隨時緊盯疫情，必要時滾動式調整，但目前沒有打算修訂「○加七」政策。是否調降新冠肺炎傳染病等級，陳時中說時機還沒到。