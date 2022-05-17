台疫情連6日 單日破6萬 重症、死亡升 住院大緊縮

由北榮負責設立中正紀念堂開設車來速篩檢站，17日上午正式啟用，每天至少提供1200名PCR採檢名額，但不管網路預約或現場排隊，額度幾乎秒殺，因反應熱烈，17日採檢總數達1646人次。記者曾學仁／攝影

台灣17日新增6萬5794例本土病例、61例中重症（中症22人、重症39人），另有38例死亡。指揮中心指揮官陳時中 17日宣布調整輕重症分流原則，18日起，醫院僅收治中重症、未滿3個月發燒嬰兒，以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要等3大類確診者。

連續6天 單日6萬例確診

台灣連續6天維持單日6萬多例確診，指揮中心指揮官陳時中表示，現在判定是否已達疫情巔峰恐太樂觀，還要觀察幾天才比較清楚。

CNN報導，美國疾病防治中心（CDC）16日在最新的旅遊警示中，將台灣、安地卡及巴布達、賴索托、南非提升至第三級的「高風險國家」名單。CDC本月初將台灣從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，這次升級為風險最高的第三級。

輕重症分流 回歸專業判定

台指揮中心統計，從今年1月迄今，累積86萬9067名本土個案，絕大部分為輕症，中症人數為1286人，占0.16%、重症及死亡合計368人，17日首度達到0.05%。為此，陳時中宣布，即日起調整輕重症分流原則，取消原本剛性的年齡限制，讓醫療回到專業判定，住院資源以照顧中重症為主。至於原先列為高風險對象的80歲以上長者、懷孕大於36周孕婦等6大族群，則改為入住加強版集中檢疫所或防疫旅館 。

陳時中表示，針對入住加強版集中檢疫所及防疫旅館的高風險族群，如懷孕36周以上孕婦、出生3至12個月且高燒超過39度的幼兒，設置緊急後送就醫綠色通道，提供緊急生產及兒童等就醫需求。

逾65歲 重症風險最高

此外，自18日起，65歲以上民眾如快篩陽性就視同確診，可以透過藥品綠色通道申請口服抗病毒藥物，藉此降低八成的重症機率。防疫學會榮譽理事長王任賢表示，在重症高風險族群中，以逾65歲者的風險最高，恐超過十倍以上，務必趕在發病後的5天內投藥，才能降低重症及死亡機率。

理賠亂象 蘇指依法就得賠

「0+7」新制17日上路，再掀防疫理賠新亂象，多位綠營立委出面砲轟，要求金管會不能任由業者侵害保護權利。行政院長蘇貞昌17日晚表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。

17日新增本土病例年齡介於未滿5歲至90歲以上，分布地區新北市1萬8400例最多，其次為桃園市10184例、台北市9772例、高雄市4979例、台中市4770例等。新增38例死亡個案，年齡介於30至90多歲，以高齡長者為主，37人具慢性病史，總計18人未接種疫苗。