台灣新增本土確診6.5萬例、38死 今年累計破80萬染疫

居隔「〇加七」新制上路第一天，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青、指揮中心疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者邱宜君／攝影)

1月至今台灣本土病例已突破80萬例！今台灣新增6萬5794例本土病例，新增中重症病例61例，38例死亡個案，另有39例境外移入個案。指揮中心疫情 監測組組長周志浩表示，比前一天增加四千多例。

17日新增6萬5794例本土病例，為3萬1827例男性、3萬3947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市1萬8400例、桃園市1萬184例、台北市9772例、高雄市4979例、台中市4770例、台南市2844例、新竹縣2105例、基隆市1917例、彰化縣1613例、屏東縣1536例、宜蘭縣1481例、花蓮縣1200例、苗栗縣1129例、新竹市1124例、南投縣614例、雲林縣581例、嘉義縣556例、台東縣405例、嘉義市345例、澎湖縣146例、金門縣81例、連江縣12例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，17日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、37例具慢性病史、18例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。

指揮中心說明，17日新增39例境外移入個案中，為17例男性、22例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家為美國3例、調查中36例，入境日介於今年5月3日至5月16日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計89萬6059例確診，分別為1萬2301例境外移入、88萬3704例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計1135例死亡病例，其中1,120例本土，個案居住縣市分布為新北市542例、台北市381例、基隆市57例、桃園市36例、彰化縣19例、台中市17例、新竹縣14例、花蓮縣9例、宜蘭縣8例、高雄市、雲林縣及屏東縣各6例、台東縣及台南市各5例、苗栗縣3例，南投縣及嘉義縣各2例、新竹市及嘉義市各1例；另15例為境外移入。