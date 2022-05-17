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紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

防疫政策滾動調整 密接者：不管幾+幾 就是良心+自律

記者徐如宜／高雄17日電
政府防疫政策進行滾動式調整。(本報資料照片)
政府防疫政策進行滾動式調整。(本報資料照片)

指揮中心宣布今天零時起實施「0+7」居家隔離新制，幾乎全面解禁已打3劑密切接觸者居家隔離管制。居隔中的密切接觸者林先生說，防疫政策一直調整，從什麼14+7、7+7、3+4、0+7，加來加去讓人「霧煞煞」(搞不懂)，反正現在政府看樣子就是要與病毒共存，「所以也不用管幾加幾，就靠良心和自律了」。

林先生的家人前兩天確診，他的快篩陰，也沒有症狀，雖然自己有打3劑，但還是先居家隔離，「一切以安全為優先」。聽到指揮中心宣布今天開始有打3劑的密切接觸者可「「0+7」，他也不確定之前的算不算？還是決定繼續「3+4」好了，反正也不差這幾天，安心最重要。

疫情也不外乎人性。」退休的林先生說，看疫情發展到現在，政府是很盡心防疫，但有時也無法解民眾之憂。他就看過有人為了工作糊口，有症狀也不敢快篩，吞幾顆感冒藥，不篩沒事，篩了若「中獎」，全家就沒收入。其實現在防疫就要靠大家的良心和自律了，沒事少出門，出門戴口罩，該隔離就隔離、該怎樣就怎樣。

染疫已經好了的張小姐說，有民眾得了病卻不敢求助，就是怕被「貼標籤、汙名化」吧。她就聽過有公司主管、校長聽到別的同僚染疫，好像有鬆了一口氣的感覺，「因為最起碼自己不會是第一個了！」如果大家都更能同理，也不要獵巫，就以尋常感冒來看待新冠肺炎，對抗疾病會更容易些。

政府防疫政策進行滾動式調整。(本報資料照片)
政府防疫政策進行滾動式調整。(本報資料照片)

防疫 疫情 口罩

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