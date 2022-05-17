快篩陰性才能外出 全靠自由心證？

「3+4」居家隔離措施再鬆綁，「0+7」措施今天上路，但新制不溯及既往，在7天自主管理期間，如外出工作及採買生活必需品，需有2天內家用抗原快篩陰性證明，且不能外出聚餐或至人潮擁擠場所。然而快篩陰性，該如何查核？

指揮中心代理發言人羅一鈞說，七天自主管理期間外出需有兩天內快篩陰性採「自主機制」，不會再加重地方衛生局行政負擔。指揮官陳時中 則說，若發現違規事實，將根據相關法規開罰，呼籲民眾遵守規定。

「確診個案自主回報疫調系統」新選項零時上線，確診者可自行勾選。指揮中心表示，同住家人被系統自動列為7天自主防疫 對象，不會開立及收到居家隔離通知書，如果已接種追加劑仍想要採居家隔離「3+4」者，確診者不要勾選該欄位即可。

指揮中心4月26日縮短居家隔離天數，從原本「10+7」大幅放寬至「3+4」，期間又限縮居家隔離對象只剩同住家人，今起再鬆綁成為「0+7」，只要打滿3劑的同住家人無須居隔，且採自主管理方式，外出時是否快篩陰性純為自由心證，幾乎全面解封親密接觸者的居家隔離限制。

陳時中解釋，目前台灣輕症與無症狀的確診者占比達99.7%，死亡率約為萬分之三，65歲以上長者疫苗 覆蓋率已高於七成，且資料顯示接種3劑者大多為輕症，染疫後傳播力也相對較弱，經評估疫情發展並與縣市會議討論後，認為「3劑快篩陰性免隔」措施可擴及適用一般民眾，讓曾完整接種疫苗（施打3劑疫苗）者得免居家隔離，改為7天自主防疫，讓民眾工作更方便。