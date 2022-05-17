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新聞評論／晚21天才作0+7決策 這種指揮官真好當

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指揮中心拍板，打滿三劑者居隔改為「0+7」。(記者邱宜君／攝影)
指揮中心拍板，打滿三劑者居隔改為「0+7」。(記者邱宜君／攝影)

中央流行疫情指揮中心宣布，從17日起調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，但政策不適用於「國、高中生」，有專家擔心這一步恐會造成疫情再次爆發，陳時中則解釋，台灣現在是「少量逐步跟病毒共存」，所以逐步放寬解禁。只是指揮中心全無配套，究竟是少量逐步跟病毒共存，還是短時間的大量共存，很快見真章。

坦白說，這次中央指揮中心放寬確診者同住家人居家隔離政策，完全是在地方政府的「催促」之下所作的決策，難怪極力呼籲居隔轉型的新北市長侯友宜說，新北早於上月26日將就居隔轉型草案（即「0+7」）送中央，21天後中央終於跟進，但「拖21天太長了」；侯並認為政策應該加碼，只放寬打第3劑者在執行上有困難，應該一次就到位7天的自我防疫，才是人民的需求。

照理說，與病毒共存的節奏理應由中央掌控，可惜，中央疫情指揮中心應變緩慢，總拿清零的政策來執行與病毒共存的防疫作為，以致處處窒礙難行，地方政府面對民眾，只能「自主應變」，以致動作常走在中央前面，指揮中心見民意不可擋，才急忙轉向，不僅已錯失先機，最後也沒有提出配套措施，搞得政策跟不上現況，失分連連，這次放寬確診者同住家人居家隔離政策又何嘗不是如此？

吵了多天，指揮中心16日宣布調整確診者同住家人居家隔離政策，除了宣示打滿3劑疫苗可改為0+7天自主防疫，國、高中生不適用之外 ，其他就是衛教宣導了，包括確診個案同住家人可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，自主防疫期間，非必要不要外出，外出需有2日內家用抗原快篩陰性證明，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所等等。

令人好奇的是，新北市府21天前就提出居隔轉型草案，草案擺在中央指揮中心21天，這些天來，防疫高官們居然只想出打滿3劑者適用、國高中生不適用的兩大原則，其他衛教宣導可以照本宣科，實不勞高層費心，陳時中再提台灣現在是少量逐步跟病毒共存，所以就會逐步放寬解禁，也不是什麼高明理論，真的要去思考的防疫作戰配套措施，竟毫無著墨，對這種決策品質，真是令人匪夷所思。

例如，在「0+7」天的自主防疫期間，打滿3劑的同住者如果要外出只要有2日內家用抗原快篩陰性證明，其實+7是喊好聽的，誰來檢核外出者抗原快篩陰性證明的真偽？如果連視訊醫師要判斷快篩的真偽都有困難，誰又能執行這樣的任務？又誰能確認當事人是否真打了3劑？難道又要勞煩警察？至於確診者7天後的抗原快篩陰性證明，同樣也有執行困難的問題。

再者，放寬居隔只是讓民眾回復正常生活的手段之一，對於在過程中可能造成疫情變化，指揮中心責無旁貸要先未雨綢繆一番，包括篩檢站設置有無調整必要、醫護資源重新盤點、弱勢族群醫療協助等，甚至前瞻規畫「檢測到治療」一站式的醫療服務，這些都是指揮中心應該要花腦筋思考的大事，而不是講一些與病毒共存、逐步放寬解的空泛言論，這樣的話，這指揮官也未免太好當了。

防疫 疫情 陳時中

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