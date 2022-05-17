觀察站／防疫放寬沒配套 嫌染疫速度太慢？

中央疫情指揮中心一味放寬居家隔離天數，卻無有效配套措施。(本報資料照片)

本土疫情 嚴峻，PCR採檢量能吃緊，第一線公衛行政人力早已不堪負荷，「0+7」居隔新制17日上路，打滿3劑疫苗的同住家人僅需「7天自主防疫 」，無須再開居隔單，此舉看似減輕第一線行政負擔，但未經全盤考量的政策略顯草率，恐再掀一波染疫人數高峰、加重第一線醫療負擔。

蔡政府4月初定調「台灣將朝減災而非清零的防疫」，逐步走向「與病毒共存」，因此，放寬隔離天數是必然之路。不過，行政院高層與指揮中心在鬆綁規則似乎未能取得共識，均由行政院先對外喊話，指揮中心埋單。

回顧台灣居家隔離規定，4月中下旬為「10+7」，當時病例數逐漸上升，指揮中心專家正開會討論放寬居隔天數，原定4月25日會議後公布實施，不料，行政院24日突然對外宣布「3+4」，引起不少專家抱怨，認為強迫為此政策「背書」。專家直言，考量潛伏期，居隔天數縮短至7天比較適合，沒想到是改為不上不下的「3+4」。

這次放寬為「0+7」仍循相同模式，行政院先表態，再由指揮中心公布細節，目的是「完全在疫情下正常生活」，但果真如此嗎？有人質疑，政府覺得民眾確診速度太慢才又開染疫大門？還是期盼確診數盡快上升，達到頂點就能早點達成與病毒共存目標。

在醫療端，專家表示，醫學中心忙著收治中重症患者並通報確診者資料，還需支援PCR篩檢，而眾多醫護人員染疫，人力已嚴重欠缺，此時大幅放寬隔離天數，幾乎等同全面棄守，讓確診母數暴增，中重症患者變多，勢必加重醫療負擔。

陳時中 雖一再強調Omicron致死率低、重症率低，民眾無須緊張，但防疫政策不能只做半套，一味放寬居家隔離天數卻無有效配套措施。

盡速將新冠肺炎列為第四類法定傳染病才能減輕行政及醫療人員負擔，但指揮中心遲不調降等級，讓人懷疑陳時中是否擔心失去舞台，無法成為鎂光燈焦點。