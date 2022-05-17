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0+7上路 居隔幾乎解禁 專家憂染疫恐暴增

台灣新聞組╱台北17日電
「0+7」新制17日上路，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。(記者侯永全／攝影)
「0+7」新制17日上路，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。(記者侯永全／攝影)

台灣疫情嚴峻，昨新增6萬1697例本土個案、148例中重症個案、29例死亡個案，但指揮中心仍宣布今天零時起實施「0+7」居家隔離新制，確診者同住家人如打滿3劑疫苗，且快篩陰性，即可免隔離，採7天自主防疫，但因無任何查核機制，幾乎全面解禁親密接觸者居家隔離管制。

國高中生不適用「0+7」居家隔離措施，指揮官陳時中表示，確診者同住家人若是國高中生，7天自主管理期間仍需待在家中，不可到校上課。不過指揮中心昨晚表示，如果5月底國高中生接種完3劑疫苗，即適用新制。

行政院長蘇貞昌昨在擴大防疫會議指出，為兼顧經濟並使民眾早日回到正常生活，政府持續放寬防疫措施。不過，專家學者認為，「0+7」是邁向流感化必經的階段，但重點是「實施的時間點」，如今疫情持續往高峰走，此時放寬居隔條件，染疫人數勢必暴增，對緊繃的醫療量能更是雪上加霜，未來隨確診人數增加、重症人數增多，會加重醫院負擔。

台灣已連續5日本土病例突破6萬例，死亡個案也隨之增加，昨天新增29例死亡個案，僅1人沒有慢性病史，其中16人未接種疫苗。截至昨天為止，這波疫情累計244人死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨天死亡個案中，最年輕者為20多歲男性，罹患神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器，未接種過疫苗，病程約一周，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

最年長者為100多歲女性，有糖尿病及神經系統疾病，曾接種3劑疫苗，染疫後出現呼吸衰竭過世，為疫情迄今最高齡死者。

為加速高風險長者及時使用口服抗病毒物，預防中重症並減少死亡人數，陳時中昨宣布，明天起65歲以上長者快篩陽性，可攜帶快篩檢測卡匣，就近至醫療院所、衛生所或透過遠距門診醫療，經醫師協助評估確認即視為確診，若醫師認為符合輝瑞抗病毒藥物（Paxlovid）用藥規範，即可直接用藥。

居隔改0+7 恐再掀染疫高峰
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疫苗 疫情 防疫

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