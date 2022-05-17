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2歲童染疫亡 基市：若用衛福部機制耗時更久

台灣新聞組／台北17日電
基隆市衛生局長吳澤誠說，13日晚間用打電話方式聯繫男童轉診醫院，時間並沒有延遲。(記者邱瑞杰／攝影)
基隆市衛生局長吳澤誠說，13日晚間用打電話方式聯繫男童轉診醫院，時間並沒有延遲。(記者邱瑞杰／攝影)

基隆2歲男童近日轉診急救不治逝世，衛福部政次薛瑞元昨於立法院表示，基隆衛生局若有善用衛福部的區域緊急醫療應變中心系統，就不需一家家醫院聯繫，基隆衛生局喊冤，兒科急診醫學會也說，就算用衛福部系統仍是一家家打電話。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中為薛瑞元緩頰說，「次長沒有要指責任何人的意思，只是說有此程序可更加善用，當天只有1名病童，用原系統也沒問題。」

陳時中表示，醫事司開放系統後，因為公文剛送出，可能有些訊息還沒到，但仍必須承認，那天情況只有1個病童，沿用原來的系統也沒有問題，並無延誤情形。

基隆市衛生局長吳澤誠說，當晚1小時就找到病床，「並沒有慢」，前晚類似案例使用新機制花了近2小時。吳澤誠表示，打電話是「雙軌」協助，1通電話問「有沒有」，有時候幾分鐘就可解決。衛生局13日晚上約10點半得知男童轉院需求，當晚11點26分就告知部基可轉往北榮，時間上沒延遲。部基原本11點56分要轉院，但男童又抽搐須緊急處置，才會在14日凌晨1點半左右出發。

吳澤誠說，衛福部5月6日開會說明急重症跨區轉診調度新運作機制，但11日才發公文，衛生局12日收到，相關資訊雖已上傳基隆醫政平台，基隆醫院13日晚間診治男童時根本還沒收到公文。

台灣礦工醫院前晚有名確診個案也須轉診，9點40分回報轉院需求，衛生局介入協助，晚間11點通知可以轉往台北馬偕醫院。吳澤誠說，「透過機制反而花了1個半到2小時才找到醫院收治病患」。

陳時中 醫學 疫情

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