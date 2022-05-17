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無薪假1.5萬人 經部補助餐飲業「杯水車薪都談不上」

台灣新聞組／台北17日電
疫情升溫，晚餐外用人潮驟減，部分餐廳在晚間更出現空桌。(記者曾原信／攝影)
疫情升溫，晚餐外用人潮驟減，部分餐廳在晚間更出現空桌。(記者曾原信／攝影)

台灣本土疫情急速升溫，重創餐飲業業績，勞動部昨天公布最新減班休息（無薪假）統計，住宿餐飲業實施無薪假的家數及人數雙創今年新高。經濟部昨天宣布，將祭出對餐飲業者的行銷補助，每家最高10萬元（台幣，下同，約3364.54美元），業者對此表示，感謝政府美意，但補助方案沒有對症下藥，10萬元更是連杯水車薪都談不上，還是靠自己比較實際。

勞動部指出，目前實施無薪假的業者有2369家、15013人；一周內增加83家、624人。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，這次統計有五、六家小型住宿餐飲業是去年三級警戒實施無薪假，後來解除，而今又共通報約60多人實施無薪假，實施期間多為一至兩個月。他說，這顯示疫情已影響住宿餐飲業營運，因而實施減班休息，這次實施無薪假的住宿餐飲業家數及人數也創下今年新高，分別為178家、1396人。

餐飲業受疫情嚴重衝擊，經濟部商業司表示，民眾減少外食導致餐飲業者營業額下滑，爲增加民眾餐飲消費誘因，將於5月16日至6月15日辦理新冠疫情下的「餐飲業者行銷補助」，業者只要規畫折扣方案、廣告投放等，經濟部會依業者所需經費提供五成補助，每家上限10萬元。

商業司副司長劉雅娟指出，由於補助方案經費是防疫紓困特別預算，目前規定使用至6月30日，若政府之後決議延長，補助接受申請的行銷執行時間會延至8月31日。經費上限要視業者申請狀況而定。

餐飲龍頭王品表示，肯定經濟部支持餐飲業者的具體行動，會在研究內容後決定是否提出申請；乾杯也說，自疫情影響餐飲市場，旗下餐飲品牌就已經祭出外帶折扣優惠等行銷方案，爭取營收度過疫情衝擊，感謝政府提出行銷補助，待了解申請細節，依照未來情況而定。

餐飲業者認為，現在最大的問題是防疫政策模糊，客人不敢上門，就算是補助10萬元，對業者而言有和沒有一樣，「只能說謝謝政府好意，但還是靠自己吧」。

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