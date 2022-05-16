台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣國內疫情 嚴峻，16日新增6萬1697例本土個案、148例中重症個案、29例死亡個案，但指揮中心仍宣布17日零時起實施「0+7」居家隔離新制，確診者同住家人如打滿3劑疫苗 ，且快篩陰性，即可免隔離，採7天自主防疫，但因無任何查核機制，幾乎全面解禁親密接觸者居家隔離管制。

國高中生7天自主管理免到校

國高中生不適用「0+7」居家隔離措施，指揮官陳時中 表示，確診者同住家人若是國高中生，7天自主管理期間仍需待在家中，不可到校上課。不過指揮中心16日晚表示，如果5月底國高中生接種完3劑疫苗，即適用新制。

行政院長蘇貞昌16日在擴大防疫會議指出，為兼顧經濟並使民眾早日回到正常生活，政府持續放寬防疫措施，並力求集中醫療資源照顧中重症與高風險族群，且讓接種3劑疫苗者得免居隔對象從關鍵設施、醫護人員，擴及適用到確診者的同住家人，整個社會向正常生活再邁出一步。

不過，專家學者認為，「0+7」是邁向流感化必經的階段，但重點是「實施的時間點」，如今疫情持續往高峰走，此時放寬居隔條件，染疫人數勢必暴增，對緊繃的醫療量能更是雪上加霜，未來隨確診人數增加、重症人數增多，會加重醫院負擔。

29死16人未接種 逾百歲最高齡

台灣國內已連續5日本土病例突破6萬例，死亡個案也隨之增加，16日新增29例死亡個案，僅1人沒有慢性病史，其中16人未接種疫苗。截至16日為止，這波疫情累計244人死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，16日死亡個案中，最年輕者為20多歲男性，罹患神經肌肉系統疾病，長期使用呼吸器，未接種過疫苗，病程約一周，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭。

最年長者為100多歲女性，有糖尿病及神經系統疾病，曾接種3劑疫苗，染疫後出現呼吸衰竭過世，為疫情迄今最高齡死者。

另外，長照機構住民及洗腎病患等染疫人數增加，指揮中心向默沙東藥廠追加訂購10萬人份口服藥物「莫納皮拉韋」，16日先到3.5萬人份。羅一鈞表示，「莫納皮拉韋」與其他藥品的交互作用較少，優先用於長照機構、洗腎中心，並適用於管灌患者。

逾65歲篩陽 經醫師評估可用藥

為加速高風險長者及時使用口服抗病毒物，預防中重症並減少死亡人數，陳時中16日宣布，18日起65歲以上長者快篩陽性，可攜帶快篩檢測卡匣，就近至醫療院所、衛生所或透過遠距門診醫療，經醫師協助評估確認即視為確診，若醫師認為符合輝瑞抗病毒藥物（Paxlovid）用藥規範，即可直接用藥。

快篩實名制實施已超過兩周，售出超過3,300萬劑，陳時中表示，將視第一輪是否已達到滿足點，評估這兩天販售情形後，考慮下周起第二輪販售。