居隔潮壓力大 打3劑篩陰擬免隔離 研議3+4鬆綁為類0+7 專家：降新冠等級 保全醫療量能更重要

快篩試劑是當前對抗疫情的重要物資，15日台北大雨，仍有民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，人龍長500公尺，22分鐘內1000份發送完畢。（記者黃義書／攝影）

昨天新增6萬8732例新冠肺炎本土個案，疫情仍未見高峰，但因確診帶來龐大居隔潮已讓政府感受壓力，擬進一步鬆綁「三加四」，改為打疫苗 三劑就免隔離的「類○加七」新政策。

疫情指揮中心指揮官陳時中 昨天說，大部分縣市希望更放鬆些，盼完全「○加七」，「只有一個縣市，說要維持原來的（居家隔離）」。據傳反對的縣市是高雄，但高市府指是花蓮反對，花蓮縣府也否認反對。

行政院上周六拍板，鬆綁現行居家隔離「三加四」，確診者同住家人為密切接觸者，只要打滿三劑、快篩陰，就免居隔。為此，指揮中心昨邀集地方首長召開會議，但未達共識。

陳時中說，「大家都一致認為要放鬆，不過放鬆到哪裡略有不同。」像高雄統計密切接觸者資料，約一成陰轉陽，擔心一下子開放有影響。指揮中心內部昨晚開會討論，擬定配套措施，如獲共識，最快今公布細節。

中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，在該場會議中，有代表建議從較嚴格「自主防疫 」改為「自主管理」，即使如此，對民眾或地方行政人員及醫療端來說，仍未紓解壓力。

黃高彬表示，打三劑疫苗仍突破性感染已是常態，討論「打三劑疫苗放寬」已無意義，從致死率、致重症率來看，最重要的是調降新冠肺炎的傳染病等級，比照流感只處理重症，保全醫療量能，「這個專家已經連續講很多天了，但會議開了兩個小時卻議而不決，根本浪費大家時間」。

高雄市長陳其邁表示，他贊成放寬居隔，改採七天自主管理，再加兩次快篩；花蓮縣衛生局長朱家祥表示，縣長徐榛蔚未提出三加四看法，不解為何外界有消息稱花蓮反對放寬。

「還是要有篩，不能沒有篩。」陳其邁昨受訪強調，放寬是趨勢，但觀察分析確認個案還是有一成三是居隔期間陰轉陽，仍存在風險，因此建議放寬之際仍應以篩代隔，加上兩次快篩，有症狀就篩，陽性還是抓得到。

台北市長柯文哲表示，昨天防疫會議上有很多縣市都在反映三加四會造成行政負擔，若每天確診2萬例，地方怎麼執行？他呼籲確診者要知道隔離七天，不要出來害人，密切接觸者要出門就要快篩，沒快篩不要出門。

新北副市長劉和然表示，新北向中央表達，雖然一開始勾稽誰有打三劑者沒有問題，但到第一線時，分不清楚誰打兩劑或三劑，不如接觸者居隔都改為○加七，否則就統統恢復舊制的三加四。

上月就擬不隔離 政院強行3+4

但據了解，指揮中心早在4月下旬就擬定「接觸者不再隔離」方案，原定4月25日專家會議後公布實施，但行政院4月24日突宣布「三加四」，也讓隔天才要開專家會議的公衛專家不滿「被背書」。

蘇貞昌在24日召開會議，會後宣布將居家隔離縮短為「三加四」，三天居家隔離、四天快篩陰性可出門，指揮中心於隔天才召開專家會議。針對當時被質疑「凌駕公衛專業」，行政院發言人羅秉成在行政院會後記者會澄清，指揮中心在那之前就已針對實施「三加四」提出規畫報告，並在防疫會議報告中達成共識，專家會議是再次審視細節與配套，沒有凌駕專家問題。

然而，「三加四」方案備受質疑，昨天再傳將轉為「○加七」。根據一份指揮中心在4月24日前的「社區進入大規模流行階段陽性個案及接觸者管理規畫」資料，當時已規畫方案中，篩檢陽性個案（在家自我隔離）解隔條件，須同時符合「退燒至少一天、且症狀緩解」及「距發病日或採檢日第七天進行快篩結果為陰性（如未篩檢則隔離至第十天）」。

陽性個案接觸者（自我進行隔離或自我健康管理）則採「○加十」，若完成追加劑接種，解隔條件為自主健康管理10天，並於接觸者後進行快篩；自主健康管理期間，每兩天及出現症狀時快篩；快篩陽性即轉為確診者，並依確診個案居家照護管理指示進行後續處置或分流接送。

若未完成追加劑接種，則列為接觸者後立即快篩；居家隔離五天，快篩陰性改自主健康管理；自主健康管理第二及四到五天進行快篩。

據了解，當時指揮中心該方案原本是要等到4月25日專家會議後通過，讓「接觸者不再隔離」，並鼓勵民眾打完第三劑疫苗，行政院卻在廿四日搶24先公布「三加四」，公衛專家認為該場會議「被背書」，且「三加四」的三天隔離時間，已可預知將衍生亂象，質疑聲浪也向上延燒；政院在前天會議才再提「○加七」並釋放訊息。

由於新方案必須分配疫苗劑量，地方政府認為複雜度高，仍須研擬配套，卻已讓「類○加七」還沒上路就再度引發爭議。