黑白集／「顧陰不顧陽」 陳時中走不出防疫迷宮

衛福部長陳時中。（記者曾吉松／攝影）

全台600家長照機構爆發群聚，有4000多位長者及工作人員染疫。其中，台北市浩然敬老院的住民連同工作人員一百多人確診，三人死亡，輕症員工還被提前召回工作。大家看過海外養老機構亡病的慘狀，台灣仍步此後塵，只能說政府的因應太遲緩。

雙北不斷要求全面實施「快篩陽等於確診」，不要再漫長等待PCR確診；但指揮中心僅同意「三類人」適用。陳時中 那天還怒嗆雙北：快篩陽有可能是「偽陽」，不需隔離的人卻被限制人身自由，不需服藥卻被投藥，萬一出了問題誰負責？阿中的說法，反映他完全搞錯了防疫的輕重緩急，走不出陰陰陽陽的迷宮。

在全面清零時，確實該擔心「偽陰」者散播疫情 。但在疫情失控時，要擔心的是像養老院 這類脆弱機構被攻破，造成人命損失，而不是擔心少數幾趴的「偽陽」者被錯治。若是「偽陽」，身體沒症狀，醫師自無投藥的必要，吃了藥也未必會有副作用。現在的問題是，大量快篩確診者因苦等PCR而延誤就醫，甚至得不到適當藥物。這些人，才是關注重點，不是嗎？

5月初，雙北的快篩陽性率僅49％，近日已飆到97％。換言之，偽陽的比率不到3%。陳時中不問那九成七確診者的救治，卻硬要強調那3%偽陽者的權益。這種「顧陰不顧陽」的政策，簡直太錯亂！（轉載自「黑白集」）