新聞評論／病毒又「燒」死童 蔡政府說好的病床呢？

基隆市2歲林姓男童確診，隔天高燒42.4度，13日晚上疑病毒性腦炎被送往衛生福利部基隆醫院急診，轉送台北榮總急救宣告不治。（記者邱瑞杰／攝影）

基隆兩歲男童上周四（12日）確診，隔天晚上高燒攝氏42.4度，送往部基醫院急診，可憐的孩子被四家醫院以沒有病房為由拒收，最後轉送北榮途中不治。令人憤怒的是，同一天，陳時中 才宣布因應兒童確診數增加，大型醫院設立學齡前兒童就醫綠色通道；當天指揮中心宣稱有五成空床，但六千多張病床救不了一個高燒幼童。陳時中可不可以誠實一次，到底這些紙上病床在哪裡？

北部疫情 已邁入量能崩壞的地步，明明從篩檢到病床及特效藥都不足，指揮中心總是拿全國總量糊弄無助民眾。幼兒就醫綠色通道一宣布，民進黨文宣部隊就戰鬥位置，由傳說接棒陳時中的台大兒醫李秉穎錄製短片，說明兒童重症前兆，「要趕緊就醫」；諷刺的是，台大當天晚上也沒床位收治發燒男童，李P應該告訴家長，政府管不了的病重孩子要怎麼活命？

民進黨非常認真宣傳「兒童就診」，意圖證明防疫超前部署，還推出亮麗哏圖，宣傳執政縣市的幼兒防疫德政，領頭就是基隆市長林右昌。作秀時跑第一，出事就龜縮，林右昌不該出來替基隆幼兒請命，增設兒童病床嗎？

基隆確診死亡率位居全台之首，市府歸因人口老化，但雙北死亡數是基隆十倍以上，死亡率僅基隆二分之一。基隆4月底有名確診中年癌婦被醫院拒收，發燒兩天死於家中，現在是兩歲幼童發燒喪命，老幼重症都漏接，醫療資源不足難辭其咎。林右昌不再選舉，對人民的苦難就裝死不理了。

不幸病故的幼童證明一件事：執政黨只選舉，不作事。開立兒童就診綠色通道，讓綠營地方首長開心作秀，卻無視疫情海嘯增設專責病床，難道是謝絕重症病童嗎？

蔡政府兩手空空宣布與病毒共存，大人至少已接種疫苗 ，幸運的人能及時吃到抗病毒藥，但六到12歲兒童5月初才有疫苗可打，訂購的BNT有訂沒到，至於六歲以下幼童沒疫苗，不能使用抗病毒藥物，政府卻至今沒安排足量專責病房收治，台北區才六張兒童ICU病床。指揮中心認為問題是出在「轉院速度」，宣稱兒童專責病房有三百多張混合病床，但為什麼連部基醫院連繫到第五家醫院，才勉為收治？病床是放在平行宇宙裡嗎？

疫情還在炎上，加上南北高峰有時差，未來兩個月勢必嚴峻，指揮中心必須趕緊解決嬰幼救治的破洞。蔡總統不要只是在大選時摟抱嬰孩催票，選後就忘了幼小生命的重量。（ 轉載自聯合新聞網「重磅快評」）