校園確診人數早破萬 北市：提早放暑假歸中央權責

校園「提早放暑假」引起廣大討論，北市截至5月10日晚上9時，台北市校園師生確診人數已破萬人。本報資料照片。

台灣本土疫情 嚴峻，校園「提早放暑假」引起廣大討論，北市截至5月10日晚上9時，台北市校園師生確診人數已破萬人。家長表示提早放暑假也沒差多少天，才能避免家庭和校園交叉感染，北市教育局 表示，跨學年的時程規畫各地要一致，屬於中央權責。

國民黨 立委蔣萬安籲中央可讓學生「提早放暑假」，避開疫情高峰，卻遭台北市長柯文哲打臉「想好再講」。北市議員游淑慧15日再揭露截至5月10日晚上9時，台北市校園師生確診人數已破萬人。

北市教育局副局長陳素慧表示，校園師生確診人數已破萬人，學生是以學籍計算，並非全是設籍北市。至於「提早放暑假」，她說，過去只有發生過提早放寒假、提早開學的狀況，由於寒假過完還是同一個學年對學校影響不大。

陳素慧表示，暑假過後會牽涉到學年、轉學等問題，每個學年度都會有新生入學、畢業生離校，其中畢業考大多舉辦在六月中，若想要提早結束學期，會有很大困難，此外，如果只有台北市這麼做，到時候如果轉學生也會遇到很大的問題，因此跨學年的時程規畫各地要一致，屬於中央權責。

家長表示，快到暑假了，現在提早放假也沒差多少天，這段時間以來學生到校被同學染疫，然後帶回家染給家人，染疫的學生到校再傳染給同學，同學回家再染給家人，家庭和校園交叉感染不斷；也有家長表示，提早放暑假的話，家長還得上班，又無法申請防疫津貼，孩子要給誰顧，還是希望照原本的規畫。