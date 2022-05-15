台增6萬8732例確診、增19死 陳時中：確診成長率不高

疫情監測組組長周志浩（由左到右）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。記者邱宜君／攝影

台灣15日新增6萬8732例本土新冠病毒個案、37例境外移入個案，另確診個案中新增19例死亡。指揮中心指揮官陳時中 表示，這三天都維持6萬多例，成長率不高。

今日新增6萬8732例本土病例，為3萬2706例男性、3萬6003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市2萬2891例、台北市1萬1701例、桃園市9675例、台中市4029例、高雄市3882例、台南市2474例、基隆市2122例、新竹縣1871例、宜蘭縣1871例、彰化縣1408例、新竹市1312例、屏東縣1299例、花蓮縣1065例、苗栗縣883例、雲林縣649例、南投縣466例、嘉義縣368例、台東縣332例、嘉義市193例、金門縣120例、澎湖縣115例、連江縣6例，相關疫情調查持續進行中。

今天新增6萬8732例本土個案、37例境外移入個案，另確診個案中新增19例死亡。圖／指揮中心提供

指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗 接種。確診日介於今(2022)年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日。

今天新增6萬8732例本土個案、37例境外移入個案，另確診個案中新增19例死亡。圖／指揮中心提供

今日新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計76萬8543例確診，分別為1萬2206例境外移入、75萬6283例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1068例死亡病例，其中1,053例本土，個案居住縣市分布為新北市510例、台北市370例、基隆市51例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及台中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市6例、花蓮縣5例、屏東縣及台東縣各4例、苗栗縣、台南市及雲林縣各3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市1例；另15例為境外移入。

今天新增6萬8732例本土個案、37例境外移入個案，另確診個案中新增19例死亡。圖／指揮中心提供

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離 APP」，共同嚴守社區防線。