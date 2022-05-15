黑白集／人命分三六九等 蔡政府 拿誰的命開玩笑？

新冠疫情繼續向高峰挺進，百名計程車司機前往疫情指揮中心抗議，指政府放任大家自生自滅。圖為桃園機場入境旅客搭乘防疫計程車。(本報資料照片)

新冠疫情 繼續向高峰挺進，單日新增確診、中重症、死亡人數創新高。百名計程車司機前往疫情指揮中心抗議，上工沒快篩無法讓消費者安心，不舒服沒快篩也不能做PCR，政府放任大家自生自滅，「根本在拿我們的命開玩笑」。

快篩之亂、居隔之亂、九宮格之亂、防疫 保單之亂，亂事齊發，蔡政府的「超前部署」已成笑話。蔡總統親自召開防疫會議，裁示增設大型篩檢站、簡化看診領藥流程、增購防疫物資三大原則。但這些都是早該落實的防疫原則；等到被迫與病毒共存才來部署，這不是拿人民的命開玩笑嗎？

疫情大爆發，人民只能企盼及時得知是否確診，一旦感染也能及時獲得藥物或醫療照護。但指揮官陳時中 不僅未回應「41死僅5人投藥」的提問，反指責雙北市長所提全面快篩陽視同確診盡快投藥是「病急亂投醫」。然而，慢郎中如何應對急驚風？

其實，也不是所有人都須在醫院外排隊苦等慢郎中。親綠名嘴有醫師到府PCR，綠委也能快速取得PCR結果。慢郎中轉身就打造出快速便利的「綠色通道」。就像疫情警戒期間，工人在工地脫口罩喝水抽菸受罰，政院高官在渡假村群聚餐敘免罰一樣。

人命分三六九等，蔡政府不是拿全民的命開玩笑；有些人的命，蔡政府不會開玩笑。