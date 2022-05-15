政院指示增設大篩檢站 柯文哲嗆：蘇貞昌別亂下命令

周末梅雨鋒面報到，民眾撐著傘在衛福部台北醫院排隊做PCR，隊伍長到圍繞半個院區。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天表示，指揮中心這兩天會為北北基桃再增加九個大型篩檢 站。新北市長侯友宜 說，再設篩檢站沒問題，但需要快篩陽視同確診，否則，民眾焦慮不安要花三、五天等PCR結果，情何以堪。台北市長柯文哲也說，根本沒有意義，不要亂下命令。

侯友宜說，篩檢站若需要再設沒問題，問題在篩檢量有極限，醫事人力負荷有定量，設再多篩檢站，不能完全解決問題。

柯文哲表示，只有篩檢站沒用，應該是防疫 急門診，把輕症確診者就在醫院外處理掉，保留醫院的量能。目前北市有22個防疫急門診、二個車來速，第三個車來速將會在中正紀念堂，應該可以開到四線，滿編可到2000多。

指揮中心昨公布北北基桃共設置九大PCR篩檢站，預計篩檢站每天量能達500至1000人，滿足民眾需求，避免採檢民眾擠滿醫院急診。面對人力不足的問題，指揮官陳時中說，大型篩檢站人力有主責醫院，醫師公會全聯會正招募基層診所醫師參與，希望增加採檢量能。

指揮中心代發言人羅一鈞說，九大篩檢站一方面滿足民眾PCR採檢需求，另一方面是進行人潮分流，除了提供採檢服務，醫師可為患者開立藥物，視篩檢站場地布置、動線安排、進駐人力等，也不排除先完成高風險族群使用口服抗病毒藥物評估，等待日後PCR陽性後，加速後續領藥流程。

除了北市自由廣場由北榮協助，桃園大園站、龍潭站由新國民醫院及國軍桃園總醫院負責；新北市汐止站、三重站由三總及三總松山分院負責；江翠站由新北市立聯醫主責、台大醫學院體育場由台大醫院負責、基隆市市民廣場由衛福部基隆醫院協助，市立體育場主責醫院尚在評估。