我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

政院指示增設大篩檢站 柯文哲嗆：蘇貞昌別亂下命令

台灣新聞組／台北15日電
周末梅雨鋒面報到，民眾撐著傘在衛福部台北醫院排隊做PCR，隊伍長到圍繞半個院區。（記者葉信菉／攝影）
周末梅雨鋒面報到，民眾撐著傘在衛福部台北醫院排隊做PCR，隊伍長到圍繞半個院區。（記者葉信菉／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天表示，指揮中心這兩天會為北北基桃再增加九個大型篩檢站。新北市長侯友宜說，再設篩檢站沒問題，但需要快篩陽視同確診，否則，民眾焦慮不安要花三、五天等PCR結果，情何以堪。台北市長柯文哲也說，根本沒有意義，不要亂下命令。

侯友宜說，篩檢站若需要再設沒問題，問題在篩檢量有極限，醫事人力負荷有定量，設再多篩檢站，不能完全解決問題。

柯文哲表示，只有篩檢站沒用，應該是防疫急門診，把輕症確診者就在醫院外處理掉，保留醫院的量能。目前北市有22個防疫急門診、二個車來速，第三個車來速將會在中正紀念堂，應該可以開到四線，滿編可到2000多。

指揮中心昨公布北北基桃共設置九大PCR篩檢站，預計篩檢站每天量能達500至1000人，滿足民眾需求，避免採檢民眾擠滿醫院急診。面對人力不足的問題，指揮官陳時中說，大型篩檢站人力有主責醫院，醫師公會全聯會正招募基層診所醫師參與，希望增加採檢量能。

指揮中心代發言人羅一鈞說，九大篩檢站一方面滿足民眾PCR採檢需求，另一方面是進行人潮分流，除了提供採檢服務，醫師可為患者開立藥物，視篩檢站場地布置、動線安排、進駐人力等，也不排除先完成高風險族群使用口服抗病毒藥物評估，等待日後PCR陽性後，加速後續領藥流程。

除了北市自由廣場由北榮協助，桃園大園站、龍潭站由新國民醫院及國軍桃園總醫院負責；新北市汐止站、三重站由三總及三總松山分院負責；江翠站由新北市立聯醫主責、台大醫學院體育場由台大醫院負責、基隆市市民廣場由衛福部基隆醫院協助，市立體育場主責醫院尚在評估。

篩檢 防疫 侯友宜

上一則

520就職迎疫情暴走 在野問蔡英文：知道行政團隊墮落？

下一則

台增6萬8732例確診、增19死 陳時中：確診成長率不高

延伸閱讀

疫情火在燒…蘇貞昌「類神隱」 蔡英文急上第一線

疫情火在燒…蘇貞昌「類神隱」 蔡英文急上第一線
篩陽給藥 陳時中：病急亂投醫 柯文哲：我有念書

篩陽給藥 陳時中：病急亂投醫 柯文哲：我有念書
新聞評論／人命交關之際 蔡政府還在虛浮吹噓

新聞評論／人命交關之際 蔡政府還在虛浮吹噓
快篩陽領藥恐有副作用？柯文哲：有人故意來混淆視聽

快篩陽領藥恐有副作用？柯文哲：有人故意來混淆視聽

熱門新聞

台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
台灣去年5月疫情升溫，進入三級警戒，許多商家停業2個多月。此後政府深刻反思，既然實施嚴格隔離措施仍擋不了Omicron變異株，就該轉變思維與病毒共存。(美聯社)

CNN：鑑於中國清零混亂 台灣與病毒共存正常生活

2022-05-14 09:41
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係