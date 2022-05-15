實體+遠距 國中小教學亂象多 老師授課不易 家長也兩頭燒

教育部 沒開放國中小學遠距教學，交由各縣市「自主應變」，教育現場常實體與遠距混合教學，透過線上直播，老師在課堂上和學生的一舉一動，家長隨時可看到，教學壓力大。

國小學生請防疫 假多，老師教學不易、家長要兼顧工作與照顧孩子，同樣心力交瘁；也有國中班級因同儕壓力不敢請防疫假，請假、不請假家長都為難。

台中市考量國中會考，考前國三生採線上教學，家長樂見降低感染風險；彰化縣開放國三生可採取遠距教學，結果多數國中生到校和同學一起衝刺，倒是國小家長替孩子請防疫假，盼遠距上課。

台北市宋姓國小老師說，幾乎只剩一半學生在教室，學校停課直到上周五復課，但當天只有二名學生到校，其他人都在家遠距上課。高雄有家長的孩子染疫，狂幫孩子請防疫假。

台南也有老師說，有時全班停課，老師到校線上教學，有時一方面在班上實體授課、同時和線上學生互動，不知下一個政策又會是什麼。有國小校長說，許多班級學生稀落，老師不好備課，連營養午餐也因人數不好掌控難備餐。

家長說，十二歲以下孩子在家須有家長陪同，上班族家長要請假，現在確診變多，剛居隔完早上送孩子到學校，中午就收到老師電話，又有學生確診全班要再停課，家長必須請假去學校接孩子，很無奈。

台中市陳姓家長有三個小孩分別就讀國中、小，為避免弟弟確診傳染給國三考生哥哥，三個索性都請防疫假，家長變成老師，盯作業又要教書。她呼籲，政府應將國小請防疫假的學生統一規畫。

有老師說，線上課程的進度、效果都和實體課程差很多，主要是無法確認學生的學習狀況，若家長無法監督，出席率和專注度就會影響學習效果。

一名校長表示，教師可開視訊直播讓在家的孩子同步上課，但不易同時兼顧課堂及線上的學生反應，很「容易顧此失彼」。

此外，儘管有過半出版社建議停辦，不過文化部長李永得前天仍宣布台北國際書展將於6月如期舉辦，文化部雖提出強化防疫措施，書展基金會也承諾針對退展單位退還三成展位費，但仍引發業界反彈，有業者嘲諷乾脆在攤位貼抗議標語，也有業者擔憂疫情決定退出，中華民國 出版商業同業公會全聯會則發聲明，盼能爭取更高的退展費用。