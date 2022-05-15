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陪孩子居隔不理賠？綠委批金管會該賠不賠 隨業者耍賴

台灣新聞組╱台北15日電
小孩因同學染疫要居隔家長在家照顧、也需居家隔離，卻有保險公司以陪同隔離為由不賠，引發爭議。(記者曾原信／攝影)
小孩因同學染疫要居隔家長在家照顧、也需居家隔離，卻有保險公司以陪同隔離為由不賠，引發爭議。(記者曾原信／攝影)

日前許多學校因學生確診停課，孩子因同學確診被匡列居隔，家長必須跟著隔離，但家長的防疫險卻爆發理賠爭議，民怨炸鍋。民進黨立委高嘉瑜昨批金管會，針對防疫保單保險公司「能不賠就不賠」的無賴態度，金管會的態度同樣也是信任危機。

高嘉瑜指出，小朋友因染疫被隔離，家長不僅是照顧者更是「密切接觸者」，也成為被「匡列隔離」的對象，但保險公司卻發明「陪同隔離」的新名詞，刻意排除家長在隔離理賠之外。「請金管會不要隨業者一起耍賴，該賠就賠」。

保險局解釋，未成年子女的同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅是基於共同照顧的需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室限制，其父母並非與確診病人接觸的隔離處置，保險公司依契約難予以理賠。

不過，保險局稱家長是「自願」陪同，傳到家長群組隨即引發吐槽，有家長反映小孩同學確診被匡列隔離，家長是被迫、非自願被一同匡列隔離，也收到隔離通知書，且一開始保險業者還願一視同仁理賠，後來案例變多，才開始拿陪同隔離來曲解定義。

除理賠爭議，核保爭議也延燒。多家產險公司核保趨嚴，拒絕重複投保。富邦產險昨證實，若個人投保兩張以上防疫險，將婉拒承保，但對已完成核保者，因保險契約已成立，不在此限。

新冠確診數持續升高，國民黨立院黨團昨舉行記者會呼籲蔡政府解決「保單之亂」，要求行政院一個月內協調衛福部、金管會、產險業者和消費者保護會，研議一套具體可行的理賠標準，否則恐影響600萬保戶權益與醫療體系的正常運作，甚至引發小型金融風暴。

在保單爭議上，曾銘宗指出，確診無症狀、輕症比率高達99%，產險業喊出三不因應：1、未來輕症未用藥者擬不再理賠；2、不接受快篩陽性即確診；3、經過金管會協調後，接受數位健康證明書，但保留最後查核權。其中，「不接受快篩陽性即確診」將引發重大爭議。

國民黨副書記長謝衣鳯表示，衛福部長陳時中曾預告將在7月將新冠病毒降為第四類傳染病，一旦降級將影響四家產險公司防疫保單，理賠金額將會大幅縮水，保戶權益勢必受重大影響。

保險 防疫 國民黨

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