520就職迎疫情暴走 在野問蔡英文：知道行政團隊墮落？

蔡英文總統。(本報資料照片)

蔡英文 總統520就職周年將至，卻是迎來疫情大爆走，在野黨大酸蔡英文連任兩年，兩個520都在病毒陰影下。民眾黨立委蔡壁如更兩問蔡總統，「行政團隊正在墮落知道嗎？」「防疫物資背後的錢與權是如何醜陋的運作知道嗎？」國民黨 質疑指揮官陳時中 是「慢郎中」，因為疫苗，慢！快篩劑，慢！抗病毒藥物，慢！清冠一號，慢！

本報系聯合報報導，國民黨醫療委員會昨天發出新聞稿，質疑陳時中都是在各界鞭策一下，才肯走一步，例如在各界多次強烈呼籲且死亡率飆高下，陳時中才勉強同意將Paxlovid 授權各級醫療院所，隔幾天再因母嬰同死被各界要求，才又開放孕婦可用Paxlovid 。

而當雙北市府早就提前部署，在江子翠等地設置大型篩檢站，台中更有超前的「快篩陽得來速」、「兒童得來速」，陳時中卻等到本土確診破6萬才猛然驚覺，急於北北基桃設9座大型篩檢站。陳時中忘記雙北早有大型篩檢站，又要在北北基加設9個，殊不知篩檢量牽扯到醫事人力的運用，將導致醫護人力更加緊繃。

新聞稿說，中央指揮官不知民間疾苦，並與地方政府刻正執行的超前部署「嚴重脫節」，真是令百姓非常擔心。

台北中國時報報導，蔡壁如說，去年五二○爆疫情排口罩，今年是共存之亂排快篩。兩個五二○都在病毒陰影下，病毒早已多次變異，台灣人民卻還在排隊，只要不是綠友友，沒進入綠色通道，「你就什麼都不是，一旦進入，你就是權貴！」

國民黨立委洪孟楷指出，蔡英文防疫就是不及格，2020年缺口罩、2021年缺疫苗、2022年缺快篩，看不到超前部署，只看到補破網，疫情持續升溫，令人憂心亂象還要持續多久。

國民黨立委曾宗銘指出，蔡英文現還認為防疫做得不錯，這是自我感覺良好，地方政府疲於奔命，中央卻還感覺良好，根本是失靈、失能螺絲掉滿地。立委陳玉珍認為，超前部署都是假，國家隊就是「國家讓你排隊」，新台灣模式就是「自生自滅模式」。世界給了台灣經驗，蔡政府卻沒有從中學習，到最後矇著眼睛看不見。