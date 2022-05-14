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台新增本土6.3萬確診、40死 新北2.1萬例染疫最多

記者許政榆、沈能元、陳雨鑫／台北14日電
台灣新增6萬4041例COVID-19確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。(圖:指揮中心提供)
台灣新增6萬4041例COVID-19確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。(圖:指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心14日公布台灣新增6萬4041例COVID-19確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之63,964例本土病例，為30,451例男性，33,488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21,336例)，台北市(9,560例)，桃園市(9,482例)，台中市(4,409例)，高雄市(3,766例)，台南市(2,627例)，基隆市(2,004例)，宜蘭縣(1,757例)，新竹縣(1,661例)，新竹市(1,243例)，彰化縣(1,128例)，屏東縣(1,107例)，花蓮縣(913例)，苗栗縣(649例)，雲林縣(634例)，台東縣(426例)，南投縣(414例)，嘉義縣(398例)，嘉義市(215例)，金門縣(112例)，澎湖縣(108例)，連江縣(15例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、38例具慢性病史、15例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月12日，死亡日期介於5月5日至5月12日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說，今日新增77例境外移入個案中，41例男性，36例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年5月12日至5月13日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計9,464,191例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,765,184例排除)，其中699,824例確診，分別為12,169例境外移入，687,601本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

疫情監測組組長周志浩（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者許政榆...
疫情監測組組長周志浩（左起）、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者許政榆／攝影)
台灣新增6萬4041例COVID-19確定病例，分別為6萬3964例本土個案及7...
台灣新增6萬4041例COVID-19確定病例，分別為6萬3964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增40例死亡。(圖:指揮中心提供)

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