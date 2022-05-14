我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

藍民調：逾半不滿蔡政府防疫表現 酸超慢部署

記者劉宛琳、蔡晉宇／台北14日電
國民黨13日舉行民調發布會，黨主席朱立倫指出，民進黨執政代表字就是「缺」與「亂」。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨13日舉行民調發布會，黨主席朱立倫指出，民進黨執政代表字就是「缺」與「亂」。（記者蘇健忠／攝影）

蔡政府執政將滿六年，國民黨智庫昨天發布「520蔡政府施政總檢討」並發布民調，結果顯示物價調控、防疫措施、能源政策、空氣品質及兩岸政策為最不滿意前五名；民調顯示，逾半數民眾不滿意蔡政府防疫表現，更有59%民眾擔心因政府「與病毒共存」模式而感染。

國民黨主席朱立倫說，民進黨執政代表字是「缺」與「亂」，疫情「五大缺」，從去年缺口罩、缺疫苗，到今年缺快篩、缺藥物，最嚴重的是，包含蔡英文總統、指揮官陳時中在內都「缺乏同理心」；蔡總統稱「台灣防疫成績好」，但功勞和辛勞都是屬於基層防疫人員，錯誤的決策和政策卻累死三軍。

國民黨智庫執行長柯志恩說，網路大數據顯示蔡政府執政「十大缺」，包含缺疫苗缺電缺口罩等；還有「十大亂」，如疫苗之亂、停電之亂、口罩之亂。

民進黨發言人黃彩玲回擊，「亂」和「缺」也恰好是國民黨最佳註解，從口罩、疫苗、快篩到病毒用藥，各種抹黑作「亂」，也「缺」乏跟台灣人民站在一起的心；她呼籲國民黨應回歸理性問政，不要只為政治鬥爭亂打一通。

根據國民黨智庫民調顯示，蔡政府兩年來防疫表現，有50.3%民眾不滿意，54.4%認為「超慢部署」，僅有24.5%認為是「超前部署」；其中，30至39歲族群認為蔡政府「超慢部署」的人最多，高達64.4%，還有59.2%擔心因政府「與病毒共存」防疫方式而感染。

對於政府管制物價漲幅的表現，62%不滿意；這兩年實質所得感受，有76.4%認為所得減少。關於能源政策，有60.6%擔心未來兩年會再出現大停電，34.9%表示不擔心。

另外在兩岸關係方面，有57.1%受訪民眾認為當前兩岸關係變差，33.7%認為示關係變好；其中，18到29歲年輕族群認為變好的占53%，50至59歲有71%認為變差。

至於政府目前過度使用媒體行銷與網路文宣扭曲真實民意，51.4%表示嚴重，32.4%表示不嚴重。

調查是5月3日至7日電話訪問，共完成1078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

國民黨 防疫 口罩

上一則

電商代購快篩劑 實名制6折價…一上架3萬組秒殺

下一則

陳建仁變美副總統 黃珊珊成黃篩篩… 華視、三立道欺

延伸閱讀

為5至11歲孩子接種疫苗 父母們來分享為什麼

為5至11歲孩子接種疫苗 父母們來分享為什麼
紐西蘭1周逾5萬人確診 總理快篩陽性 居家隔離

紐西蘭1周逾5萬人確診 總理快篩陽性 居家隔離
證實新冠疫情蔓延 北韓似向外求援

證實新冠疫情蔓延 北韓似向外求援
台灣日增41死 創疫情新高

台灣日增41死 創疫情新高

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國