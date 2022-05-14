藍民調：逾半不滿蔡政府防疫表現 酸超慢部署

國民黨13日舉行民調發布會，黨主席朱立倫指出，民進黨執政代表字就是「缺」與「亂」。（記者蘇健忠／攝影）

蔡政府執政將滿六年，國民黨 智庫昨天發布「520蔡政府施政總檢討」並發布民調，結果顯示物價調控、防疫 措施、能源政策、空氣品質及兩岸政策為最不滿意前五名；民調顯示，逾半數民眾不滿意蔡政府防疫表現，更有59%民眾擔心因政府「與病毒共存」模式而感染。

國民黨主席朱立倫說，民進黨執政代表字是「缺」與「亂」，疫情「五大缺」，從去年缺口罩 、缺疫苗，到今年缺快篩、缺藥物，最嚴重的是，包含蔡英文總統、指揮官陳時中在內都「缺乏同理心」；蔡總統稱「台灣防疫成績好」，但功勞和辛勞都是屬於基層防疫人員，錯誤的決策和政策卻累死三軍。

國民黨智庫執行長柯志恩說，網路大數據顯示蔡政府執政「十大缺」，包含缺疫苗缺電缺口罩等；還有「十大亂」，如疫苗之亂、停電之亂、口罩之亂。

民進黨發言人黃彩玲回擊，「亂」和「缺」也恰好是國民黨最佳註解，從口罩、疫苗、快篩到病毒用藥，各種抹黑作「亂」，也「缺」乏跟台灣人民站在一起的心；她呼籲國民黨應回歸理性問政，不要只為政治鬥爭亂打一通。

根據國民黨智庫民調顯示，蔡政府兩年來防疫表現，有50.3%民眾不滿意，54.4%認為「超慢部署」，僅有24.5%認為是「超前部署」；其中，30至39歲族群認為蔡政府「超慢部署」的人最多，高達64.4%，還有59.2%擔心因政府「與病毒共存」防疫方式而感染。

對於政府管制物價漲幅的表現，62%不滿意；這兩年實質所得感受，有76.4%認為所得減少。關於能源政策，有60.6%擔心未來兩年會再出現大停電，34.9%表示不擔心。

另外在兩岸關係方面，有57.1%受訪民眾認為當前兩岸關係變差，33.7%認為示關係變好；其中，18到29歲年輕族群認為變好的占53%，50至59歲有71%認為變差。

至於政府目前過度使用媒體行銷與網路文宣扭曲真實民意，51.4%表示嚴重，32.4%表示不嚴重。

調查是5月3日至7日電話訪問，共完成1078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。