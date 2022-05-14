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新聞眼／時中成綠破口？藍熱炒「反中大戰」

記者林政忠、周佑政
台灣疫情升溫，藍營鎖定陳時中為選情破口。圖為計程車駕駛職業工會成員到疾管署前抗議。（記者林澔一／攝影）
台灣疫情升溫，藍營鎖定陳時中為選情破口。圖為計程車駕駛職業工會成員到疾管署前抗議。（記者林澔一／攝影）

台灣疫情日日攀升，民怨沸騰，衛福部長陳時中成各界箭靶。藍營啟動「反中大戰」，鎖定陳時中為選情和疫情破口，民進黨則發起「搶救時中大作戰」，蔡英文總統13日更「御駕親征」，親自召集防疫會議，提醒行政部門要落實既定政策，強化陳時中後盾。

2018年「韓流」竄起，民進黨當時大戰略，打垮高雄市前市長韓國瑜，國民黨等於倒了一半；如今攻守易位，當年「綠打韓」，如今「藍反中」，國民黨接連猛轟陳時中，兩年前「順時中」，如今已是「逆時中」。當年國民黨「全黨救國瑜」，如今可能民進黨「全黨挺阿中」，文化大學廣告系教授鈕則勳說，如果執政黨沒有處理好這波疫情，陳時中可能成綠營的選情破口。

綠營最近不約而同在臉書貼出「超商文」，都說到超商看見檯子上擺了很多快篩試劑，「根本就買得到」，強調台灣不是缺快篩，是缺100元（台幣，下同）的快篩。

對於快篩昂貴，陳時中先稱太便宜怕囤積，又稱是市場決定，「如果價格不合理，大家就不要買」，都成為民怨引爆點。北榮民眾嗆聲下台只是第一槍，小黃司機13日也到指揮中心抗議，未來如影隨形嗆聲可能是「逆時中」常態。

民眾表示，超商一劑賣180元，和實名制價差80元，只有「晉惠帝才不知民間疾苦」。

蔡英文透過民進黨中常會呼籲，包括她自己在內，也要當防疫團隊的分身助手。民進黨人士表示，陳時中領導防疫工作兩年多，獲得社會高度肯定，現在是防疫關鍵時刻，民進黨當然要當防疫團隊的後盾。

陳時中備戰台北市長已是公開祕密，但黨內也清楚，陳時中眼前最大的挑戰是疫情，如果6、7月疫情能和緩，陳時中才會有下一步，如果疫情沒有處理好，不只會影響陳時中參選，民進黨的整體選情也必受到拖累。

陳時中 民進黨 疫情

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