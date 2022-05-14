我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

疫情火在燒…蘇貞昌「類神隱」 蔡英文急上第一線

台灣新聞組／台北14日電
4月24日宣布「3+4」後，行政院院長蘇貞昌（右）彷彿「類神隱」。（記者曾原信／攝影）
4月24日宣布「3+4」後，行政院院長蘇貞昌（右）彷彿「類神隱」。（記者曾原信／攝影）

疫情持續升溫，蔡英文總統昨在總統府召集政府高層防疫諮詢會議，會中裁示「北北基桃增設大型篩檢站」、「簡化看診流程，提升領藥方便」、「持續增購防疫物資」等三大防疫原則。不過，蔡總統三點指示皆是「防疫現在進行式」，大動作開會卻無拍板新政策，頗有提醒行政部門「螺絲要鎖緊」意味。

綠營人士說，4月底時，指揮中心指揮官陳時中徵詢雙北市長意見後，對「3+4」政策定案猶豫不決。原訂4月25日新制要在專家會議後通過，行政院長蘇貞昌卻在4月24日宣布「3+4」，防疫進入新階段，質疑聲浪卻劍指蔡總統，蘇彷彿「類神隱」，不像過去缺口罩時下鄉到第一線號召口罩國家隊。

據指出，考量疫情變化快速，蔡總統認為此時該親自出手穩定民心，不無道理可循。從中常會上針對快篩說重話，到昨天親自召集防疫會議，蔡總統主要用意是給行政部門一定壓力，要求務必落實所制定的防疫政策。

黨政人士指出，各輿情系統皆顯示，近來防疫所引發民怨，蔡總統此時出手，部分原因也是在提點行政院與指揮中心，要能確實執行既定政策。

新北市長侯友宜表示，新北市有36處篩檢站，也有篩檢門診給藥一次到位，目前已篩檢70萬人，再設大型篩檢站雖有需要，但無法完全解決問題，醫事人員採檢能量一定會到極限，必須轉換為快篩陽視同確診，讓醫事負擔轉到中重症。侯友宜也說，總統說話效果最好，拜託中央聽進去，行政院快協調趕快做。

台北市長柯文哲表示，其實不是什麼大型篩檢站，是要防疫急門診，表面是門診形式，實際為急診作業；目前北市有士北科及木柵車來速，一天的能量為9620人，接下來應該會想辦法在中正紀念堂第三處設置車來速，每天再增加1500人量能。

總統府發言人張惇涵轉述蔡總統三點指示，首先要結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站；第二，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間；第三，依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資。蔡總統會議中請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。

防疫 篩檢 疫情

上一則

篩陽給藥 陳時中：病急亂投醫 柯文哲：我有念書

延伸閱讀

蔡英文自誇防疫好 侯友宜罕見火辣回嗆：絕對沒這回事

蔡英文自誇防疫好 侯友宜罕見火辣回嗆：絕對沒這回事
單日+6萬…侯友宜：疫情海嘯來了 中央不能再拖

單日+6萬…侯友宜：疫情海嘯來了 中央不能再拖
蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長 綠委有異見

蔡英文提名李鴻鈞任監察院副院長 綠委有異見
蔡英文甩開幕僚 隻身搭捷運？前幕僚認證「九分像」

蔡英文甩開幕僚 隻身搭捷運？前幕僚認證「九分像」

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場

小女孩用「三國」談俄烏衝突 分析澤倫斯基下場
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國