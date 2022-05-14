疫情火在燒…蘇貞昌「類神隱」 蔡英文急上第一線

4月24日宣布「3+4」後，行政院院長蘇貞昌（右）彷彿「類神隱」。（記者曾原信／攝影）

疫情 持續升溫，蔡英文總統昨在總統府召集政府高層防疫 諮詢會議，會中裁示「北北基桃增設大型篩檢 站」、「簡化看診流程，提升領藥方便」、「持續增購防疫物資」等三大防疫原則。不過，蔡總統三點指示皆是「防疫現在進行式」，大動作開會卻無拍板新政策，頗有提醒行政部門「螺絲要鎖緊」意味。

綠營人士說，4月底時，指揮中心指揮官陳時中徵詢雙北市長意見後，對「3+4」政策定案猶豫不決。原訂4月25日新制要在專家會議後通過，行政院長蘇貞昌卻在4月24日宣布「3+4」，防疫進入新階段，質疑聲浪卻劍指蔡總統，蘇彷彿「類神隱」，不像過去缺口罩時下鄉到第一線號召口罩國家隊。

據指出，考量疫情變化快速，蔡總統認為此時該親自出手穩定民心，不無道理可循。從中常會上針對快篩說重話，到昨天親自召集防疫會議，蔡總統主要用意是給行政部門一定壓力，要求務必落實所制定的防疫政策。

黨政人士指出，各輿情系統皆顯示，近來防疫所引發民怨，蔡總統此時出手，部分原因也是在提點行政院與指揮中心，要能確實執行既定政策。

新北市長侯友宜表示，新北市有36處篩檢站，也有篩檢門診給藥一次到位，目前已篩檢70萬人，再設大型篩檢站雖有需要，但無法完全解決問題，醫事人員採檢能量一定會到極限，必須轉換為快篩陽視同確診，讓醫事負擔轉到中重症。侯友宜也說，總統說話效果最好，拜託中央聽進去，行政院快協調趕快做。

台北市長柯文哲表示，其實不是什麼大型篩檢站，是要防疫急門診，表面是門診形式，實際為急診作業；目前北市有士北科及木柵車來速，一天的能量為9620人，接下來應該會想辦法在中正紀念堂第三處設置車來速，每天再增加1500人量能。

總統府發言人張惇涵轉述蔡總統三點指示，首先要結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站；第二，持續簡化確診民眾看診流程與時程，並提升領取藥物的方便性，降低民眾等待時間；第三，依照疫情發展，持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資。蔡總統會議中請行政院整合各部會及指揮中心，就執行細節儘速定案後執行。