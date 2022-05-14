新聞評論／人命交關之際 蔡政府還在虛浮吹噓

蔡英文總統（右）在臉書發文稱台灣防疫團隊成績相當好，引發許多民眾反彈。圖左為衛福部長陳時中。（中央社）

台北、新北、桃園三都單日確診皆破萬，新北甚至高達兩萬多，疫情 海嘯席捲全台。值此之際，蔡總統卻在臉書誇稱，「防疫 團隊成績相當好」。此話遭網民狠酸「自我感覺良好」；一向平實的新北市長侯友宜也開嗆，「我在第一線看見人民的痛苦，絕對不是總統說的那回事」。台灣疫情一天比一天嚴峻，從快篩、就醫到給藥每一關都問題重重。在人心紛亂時刻，政府領導人還只顧著官腔官調說大話，卻不解決問題，只會徒增反感。

蔡政府官員虛浮成習，每天若不說些大話，自吹自擂一番，彷彿自己的「存在感」就不夠堅實。也因此，行政院長蘇貞昌同一天也在院會上，對政府防疫成績自我表彰了一番。他還說，今年以來，台灣的新冠肺炎死亡率是萬分之二，比起南韓的千分之一，日本的千分之二，香港的千分之八都低，可見我們的作法是「很有效的」。這些話未免說得太快，蘇貞昌莫非忘了去年5月那波Delta疫情，台灣曾以5％的死亡率慘列世界前茅？

蘇貞昌拿台灣當下的死亡率和鄰國相比，完全是錯誤的邏輯。原因是，台灣疫情自4月失控後，目前正處於往高峰爬升的狀態；至於韓、日、港，則都已在3月過了疫情高峰。簡言之，高峰期會因不同因素造成大量死亡；台灣尚未到那個階段，蘇貞昌便沾沾自喜，根本是搞錯重點。檢視近日的死亡數，呈現的是逐日攀升的曲線，11日僅有8死，次日增至17死，13日跳升為41。在這種情況下，蘇貞昌的發言除了無知與輕率，更不把人命當命看。百姓的生命，在他眼中難道只是數字？

回顧去年夏天那波疫情，即使到了高峰，每日確診也不過500多人。然而，當時全台卻有近800人死於確診或死後才發現確診，導致7月下旬死亡率一度飆破5％。這個數字，比全球的平均死亡率2.2％高出兩倍多，蔡政府不記得了嗎？台灣擁有良好而便利的健保體系，為何遇到新冠疫情，卻無法比其他國家更能有效地挽救人民性命？其中，是否是因決策錯誤導致失控，是否因程序繁複而耽誤救治，是否醫療配置不當導致搶救不及，在在值得檢討。但以陳時中 「要怪就怪病毒」的邏輯，他反省了什麼？

去年5％的死亡率，直到最近才靠著近50多萬人確診Omicron，拉低成0.17％，因為分母數已變得極大。在這種情況下，蘇貞昌還敢自誇死亡率低，豈非掩耳盜鈴？值得注意的是，隨著疫情積累拖住醫療量能，近日中重症的比率有上升趨勢。以12日為例，單日即有17人死亡，使重症致死率高達68％。面對這樣的數字，任何官員還有心情吹噓台灣的防疫成績和死亡率，都是冷酷不仁的。試問，哪一個流失的生命，不是誰家的親人？

同樣令人扼腕的，是許多確診者得不到所需藥物及良好照顧。陳時中曾以染疫率15％估計，屆時台灣將有300萬人確診；但政府目前準備的治療輕症口服藥物Paxlovid，竟只有27萬份。換算下來，十個人之中，不到一個人能領得到藥。正因為僧多粥少，醫療院所獲配數量均極有限，加上給藥手續繁瑣，許多確診者根本無法拿到治療藥物。最近，已連續發生多起確診者在家昏迷死亡的案例；如果對輕症患者不投藥，難道要眼睜睜看著他們變成重症？

疫情風暴當前，從街頭各種隊伍，已可看出民眾的惶恐與不安。政府再節省，也不能省藥物，不能省試劑。官員該省的，是省省自己的傲慢和吹噓，省省漫長的官僚程序。